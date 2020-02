Erfolgreiche Wiedereröffnung Casino Linz

Wien (OTS) - 48 Stunden nach dem Brand im Casino Linz konnten am Montag wesentliche Teile des Casinos erfolgreich wieder geöffnet werden. Der Spielsaal im Erdgeschoss, das so genannte Jackpot Casino, wurde dafür adaptiert und das Spielangebot erweitert: Neben dem gewohnten Automatenspiel und Poker stehen den Gästen nun dort auch das beliebte klassische Roulette, Black Jack und Easy Hold‘em zur Verfügung. Bereits am ersten Tag konnten sich zahlreiche Gäste von der gewohnten Qualität des Casino Linz überzeugen.

„Ich bin froh und stolz, dass es so schnell gelungen ist, unseren Gästen ein weitgehend komplettes Spielangebot anbieten zu können. Besonderen Dank gilt unseren Mitarbeitern, die das mit größtem Einsatz möglich gemacht haben. Wir freuen uns auch über den zahlreichen Zuspruch unserer Besucher“, zeigt sich Casino-Direktor Martin Hainberger zufrieden.

Das Obergeschoss und das Restaurant bleiben bis auf weiteres geschlossen.

