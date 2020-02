40 Jahre Brieflos – 1.000. Hochgewinner erwartet

„Happy 40“-Jubiläumslos mit 40 mal 1.000 Euro zusätzlich

Wien (OTS) - Im Jahr 1980 wurde das Brieflos – als viertes Glücksspiel nach Zahlenlotto, der Klassenlotterie und Toto – von der damaligen Österreichischen Glücksspiel-Monopolverwaltung in Österreich auf den Markt gebracht. Zehn Jahre später übernahmen die Österreichischen Lotterien die Durchführung und verhalfen den kleinen Papierbriefchen zu einem großen Erfolg. Ein wesentliches Element des damaligen Produkt-Relaunches bildete die Einführung des „Millionenrades“, das in weiterer Folge als „Brieflos-Rad“ bis Ende 2018 für wöchentliche TV-Präsenz des Briefloses sorgte.

Gefeiert wird der Geburtstag mit einem speziellen Geburtstagslos namens „Happy 40!“, in der es neben dem Hauptgewinn von 100.000 Euro und zahlreichen weiteren Treffern von 1 Euro bis 10.000 Euro noch 40 mal 1.000 Euro extra zu gewinnen gibt.

Gewinner gab es in den Jahren seit Übernahme durch die Österreichischen Lotterien jede Menge. So auch exakt 999 Hochgewinner, also Spielteilnehmer die 1 Million Schilling oder mehr bzw. 100.000 Euro oder mehr gewonnen haben. Die Österreichischen Lotterien warten also mit Spannung auf den 1.000sten Brieflos Hochgewinner.

Von den 999 Hochgewinnen wurden 728 aufgerissen und 271 am Brieflos-Rad erdreht. Die Bundesländer-Statistik sieht folgendermaßen aus:

Wien 229 Hochgewinne (171 aufgerissen, 58 erdreht) NÖ 210 Hochgewinne (148 aufgerissen, 62 erdreht) Burgenland 40 Hochgewinne (29 aufgerissen, 11 erdreht) OÖ 128 Hochgewinne (96 aufgerissen, 32 erdreht) Salzburg 42 Hochgewinne (24 aufgerissen, 18 erdreht) Tirol 72 Hochgewinne (51 aufgerissen, 21 erdreht) Vorarlberg 28 Hochgewinne (19 aufgerissen, 9 erdreht) Steiermark 156 Hochgewinne (115 aufgerissen, 41 erdreht) Kärnten 94 Hochgewinne (75 aufgerissen, 19 erdreht)

Der absolute Höchstgewinn in der Brieflos-Familie beträgt 500.000 Euro und ist der Hauptgewinn beim Mega-Brieflos. Dieser Höchstgewinn wurde bisher sechsmal erzielt, und zwar je einmal in Wien, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Kärnten und im Burgenland.

Fotos zum Download finden Sie unter: http://bit.ly/40-Jahre-Brieflos

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at