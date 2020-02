Kathrein Privatbank ist "BEST PRIVATE BANKING SOLUTION AUSTRIA"

Britisches Expertenhaus kürt Kathrein Privatbank zur Nummer eins in Österreich

Nach den Auszeichnungen zum Jahresende 2019 bei den Dachfonds Awards und den Fuchsbriefen, folgt jetzt ein weiterer Award. Die Auszeichnung für „Best Private Banking Solution“ steht nicht nur für einen erfolgreichen Jahresauftakt, sondern unterstreicht einmal mehr die Qualität unserer Arbeit bei Kathrein und bestätigt, dass wir die richtige Strategie verfolgen Wilhelm Celeda, Vorstandsvorsitzender Kathrein Privatbank

Capital Finance International (CFI) zeichnet jährlich Unternehmen und Organisationen aus, die eine Vorreiterrolle im jeweiligen Wirtschaftsumfeld einnehmen. Zum ersten Mal wurde die Kathrein Privatbank für die „beste Private Banking Lösung“(Österreich) ausgezeichnet.



Qualität hat bei Kathrein Tradition



CFI betont im Jury-Statement die flexible und individuell auf den Kunden abgestimmte Anlage- und Vermögensberatung, für die Kathrein bereits seit Jahrzehnten steht. Neben der langjährigen Expertise in Sachen Vermögensverwaltung, besticht Kathrein auch durch das Portfoliomanagement, welches aufgrund der breiten Fondspalette und des Expertenteams besonders hervorgehoben wird. Kathrein wird zudem als regionaler Partner in Stiftungsangelegenheiten bezeichnet, was auf die Beratung und Unterstützung in allen Stiftungsfragen zurückzuführen ist. „ Nach den Auszeichnungen zum Jahresende 2019 bei den Dachfonds Awards und den Fuchsbriefen, folgt jetzt ein weiterer Award. Die Auszeichnung für „Best Private Banking Solution“ steht nicht nur für einen erfolgreichen Jahresauftakt, sondern unterstreicht einmal mehr die Qualität unserer Arbeit bei Kathrein und bestätigt, dass wir die richtige Strategie verfolgen “, so Wilhelm Celeda, Vorstandsvorsitzender Kathrein Privatbank.

Die Fachjury entscheidet

CFI.co, mit Sitz in London, ist ein Print- und Onlinemagazin, das über finanzwirtschaftliche und volkswirtschaftliche Themen berichtet. Neben Nachrichten und Kommentaren zu internationalen Märkten, führt das Magazin jedes Jahr Analysen durch. Auf Basis dieser zeichnet CFI Branchen, Unternehmen und Regionen, die durch ihre Strategie oder Leistungen einen Mehrwert in einem schnelllebigen Wirtschaftsumfeld schaffen, aus. Kathrein darf sich als Privatbank mit der „Best Private Banking Solution“ 2019 erstmals zu den Gewinnern zählen.

