Landesversammlung der Grünen Wien am 15. Februar: Liste für Gemeinderatswahl wird gewählt

Hebein: „Freue mich auf ein starkes Team für die Wien Wahl 2020“

Wien (OTS) - Am kommenden Samstag, den 15. Februar, wird auf der 82. Landesversammlung die Liste der Grünen Wien für die kommende Gemeinderatswahl in Wien gewählt. Vizebürgermeisterin Birgit Hebein wurde schon 2018 in einem breiten und offenen Auswahlprozess zur Nummer 1 und Spitzenkandidatin der Grünen Wien gewählt. Auf der Landesversammlung gilt es nun, die Plätze 2 bis 30 zu fixieren. Es kandidieren 49 Personen, eine gute Mischung aus neuen, jungen Menschen, Expert*innen aus allen Bereichen und bereits erfahrenen Mandatar*innen.

Es sind auch Redebeiträge von Vizekanzler Werner Kogler sowie Bundesministerin Leonore Gewessler vorgesehen.

„Die politischen Entscheidungen im Jahr 2020 werden vor dem Hintergrund der Klimakrise die Zukunft Wiens und die Zukunft unserer Kinder maßgeblich bestimmen. Ich sehe Wien als Klimahauptstadt und als liebenswerte Stadt des friedlichen Zusammenlebens. Dazu werden wir in diesem entscheidenden Jahr mit Schwung, Kraft und der konsequenten Öffnung der Partei beitragen und die neuen Brücken, die wir zur Bundesregierung gebaut haben, nützen. Es braucht ein mutiges, gemeinsames Handeln für die Zukunft Wiens“, so Parteivorsitzende Birgit Hebein.





82. Landesversammlung der Grünen Wien

Zeit: Samstag, 15. Februar 2020

Beginn: 10:30 Uhr, Kandidat*innendialog ab 9:00 Uhr

Ort: Austria Center Vienna, Halle E. Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien





Programm:



Eröffnung und Begrüßung durch Vizebürgermeisterin und Parteivorsitzende Birgit Hebein

Rede Vizekanzler Werner Kogler

Rede Klimaschutzministerin Leonore Gewessler

Wahl der Liste für die Landtags- und Gemeinderatswahl 2020: Block 1 (Plätze 2 – 4)

Wahl des Vertrauensrates

Wahl der Liste für die Landtags- und Gemeinderatswahl 2020: Block 2 (Plätze 5 - 14) und Block 3 (ab Platz 15)

Anträge



Die VertreterInnen der Medien sind ab 9:00 Uhr herzlich willkommen. Portraits und Videos zu den Kandidat*innen für die Listenwahl sowie Informationen zum Wahlmodus gibt es auf www.listenwahl.wien .





