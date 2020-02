Krainer: SPÖ fordert Gesetz gegen Negativzinsen auf Giro-Konten

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ schließt sich der Forderung der AK an, dass es den Banken per Gesetz verboten werden soll, auf Girokonten Negativzinsen einzuheben. SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer sagt: "Es kann doch nicht sein, dass Banken auf den Lohn- und Gehaltskonten der ArbeitnehmerInnen eine zusätzliche Steuer einheben." Außerdem will der SPÖ-Finanzsprecher, dass die explodierenden Gebühren, die Banken für Kontoführung und Banktransaktionen verlangen, unter strenge Beobachtung des Konsumentenschutzministeriums gestellt werden. ****

Hintergrund: Gegen Negativzinsen und Nullzinsen auf Sparkonten gibt es bereits eine gesetzliche Vorkehrung und höchstgerichtliche Judikatur. Nicht sicher ist allerdings laut Arbeiterkammer, dass dieses Verbot auch für die Girokonten gilt. (Schluss)wf/sc

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at