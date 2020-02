SAZKA Group als bester Lotteriebetreiber weltweit ausgezeichnet

Dieser Award ist ein zweifelloser Beweis für unsere Bemühungen, Lotterien modern und attraktiv zu gestalten. Wir freuen uns, dass unser geschärfter Fokus auf Kunden, Innovationen in der Lotterie, digitalem Wachstum und verantwortungsbewusstem Spielen gewürdigt wird. Robert Chvatal, CEO der SAZKA Group

London/Prag (OTS) - Die Sazka Group erhielt am Donnerstag, 6. Februar 2020 bei den Gaming Intelligence Awards im Rahmen der ICE expo 2020, der größten europäischen Glücksspielmesse, in London die Auszeichnung „Lotteriebetreiber des Jahres“ verliehen. Der Preis, der in mehreren Kategorien vergeben wird, zeichnet jährlich die vielfältigen Leistungen der besten Betreiber und Lieferanten der Glücksspielbranche aus.

Robert Chvatal, CEO der SAZKA Group, ist stolz auf die prestigeträchtige Auszeichnung: „Dieser Award ist ein zweifelloser Beweis für unsere Bemühungen, Lotterien modern und attraktiv zu gestalten. Wir freuen uns, dass unser geschärfter Fokus auf Kunden, Innovationen in der Lotterie, digitalem Wachstum und verantwortungsbewusstem Spielen gewürdigt wird.“

In der Kategorie setzte sich die Sazka Group gegen starke Konkurrenz durch und überzeugte die Jury unter anderem gegenüber Camelot und FDJ, den nationalen Lotteriebetreibern des Vereinten Königreichs bzw. Frankreichs. Für die Gaming Intelligence war die Entscheidung eindeutig: „Der anhaltende Fokus des europäischen Unternehmens auf Innovation und digitales Wachstum bedeutet, dass die SAZKA Group in der Kategorie Lotterie dieses Jahr klar dominiert.“

Über die SAZKA Group:

Die SAZKA Group ist eines der am schnellsten wachsenden europäischen Lotterieunternehmen mit starken Marken und einer Vielzahl an Aktivitäten in Österreich, Zypern, der Tschechischen Republik, Griechenland und Italien. 100% ihrer Spielaktivitäten sind reguliert. Die Unternehmen der SAZKA Group arbeiten unter langfristigen und in vielen Fällen exklusiven Lizenzen und Konzessionen, die es ihnen ermöglicht haben, führende und in vielen Fällen exklusive Positionen auf allen Märkten, auf denen sie präsent sind, einzunehmen. Die SAZKA Group setzt sich nachdrücklich für verantwortungsbewusstes Spielen, Spielerschutz und Corporate Social Responsibility ein.

