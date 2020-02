ATV-Frage der Woche: Türkis- und Grün-WählerInnen bei Finanzierung des Klimaschutzes uneinig

"ATV Aktuell: Die Woche", diesen Sonntag um 22.20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Moderator Meinrad Knapp, Thomas Hofer und Peter Hajek widmen sich diese Woche in "ATV Aktuell: Die Woche" den türkis-grünen Bruchlinien. So erhob Peter Hajek in einer aktuell durchgeführten Umfrage mit 502 TeilnehmerInnen, inwiefern die Regierung im Rahmen des Klimaschutzes vom Null-Defizit abweichen kann bzw. neue Schulden machen darf.

36 Prozent der ÖsterreicherInnen sprachen sich für "ja, unbedingt" bzw. "eher ja" aus. 51 Prozent für "eher nein" bis "nein, sicher nicht". Besonders in der Wählerschaft scheint dies ein umstrittenes Thema zu sein. Die Grün-WählerInnen sprachen sich mit 59 Prozent dafür aus, dass die Regierung diesbezüglich vom Null-Defizit abweichen darf. Bei den SPÖ-WählerInnen stimmten 52 Prozent, bei den NEOS-WählerInnen 41 Prozent, bei den ÖVP-WählerInnen 29% und bei den FPÖ-WählerInnen 25 Prozent dafür.

Peter Hajeks Fazit dazu lautet: „Viel wurde über das Thema Migration als Stolperstein in der Koalition geschrieben. Die echte Hürde wird das Budget darstellen. Die Grün-Wähler sehen ein Defizit zugunsten des Klimaschutzes deutlich entspannter als die türkisen Wähler, für die ein Minus im Budget ein No-Go ist. Die Budgetverhandlungen dürften spannend werden.“

Außerdem Thema in der Sendung: Der Konflikt zwischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und der Staatsanwaltschaft. Das Diskussionstrio nimmt auch den Besuch von Sebastian Kurz in Deutschland unter die Lupe, sowie seinen Besuch im Sat.1 Frühstücks-Fernsehen.

Rückfragen & Kontakt:

Peter Hajek

office @ peterhajek.com



Victoria Abulesz

victoria.abulesz @ prosiebensat1puls4.com