„Dancing Stars“: Das umfangreiche Backstage-Angebot zum ORF-1-Tanzevent

Backstage-Führungen, Tanzen wie die Stars – auch in ORF-Landesstudios – und Paartanz im Ballroom

Wien (OTS) - Am 6. März 2020 geht „Dancing Stars“ live um 20.15 Uhr in ORF 1 in die 13. Runde. Und auch heuer gibt es wieder ein umfangreiches Backstage-Angebot, bei dem die Zuseherinnen und Zuseher auf Tuchfühlung mit den Publikumslieblingen des ORF-1-Tanzevents gehen können. Neben Spezialführungen, Besuchen der Generalprobe und dem „Tanzen wie die Stars“-Workshop für Kinder, der heuer auch erstmals in ORF-Landesstudios Station macht, rundet der Paartanz im Ballroom die Palette an Möglichkeiten für exklusive Einblicke ab.

Die „Dancing Stars“-Spezialführung

Im Rahmen einer 90-minütigen „Dancing Stars“-Führung besichtigen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer u. a. die Proberäume und die „Wunderbar“. Höhepunkt der Führung ist ein kurzer Besuch im Ballroom, um zu verfolgen, wie die Tanzpaare ihre Auftritte perfektionieren. Ab 13. März immer Freitag ab 16.00 Uhr.

Alle Infos und Buchung unter backstage.ORF.at bzw. (01) 877 99 99

Das „Dancing Stars“-Kombiticket mit Generalprobe

Für junge Tanzmäuse und Parkettlöwen bietet ORF-Backstage das exklusive Kombiticket mit Generalprobe an. Nach einstündiger Tour hinter die Kulissen steht der Besuch der „Dancing Stars“-Generalprobe auf dem Programm (Termine: Freitag, 6. März, und Freitag, 15. Mai). Nähere Infos und Buchungen unter backstage.ORF.at bzw. (01) 877 99 99

Tanzen wie die Stars on Tour:

Ab dem 10. Februar bereiten sich nicht nur die „Dancing Stars“-Promis und -Profis auf die nahende 13. Staffel vor! Auch die jüngsten tanzbegeisterten Fans aus den Bundesländern haben erstmalig die Möglichkeit, sich bis zur ersten Live-Sendung am 6. März vorzubereiten! Der Workshop beinhaltet Einblicke in die Tätigkeiten des jeweiligen ORF-Landesstudios sowie einen anschließenden Tanz-Workshop für die Jüngsten mit „Dancing Stars“-Tanzprofis.

Die Termine:

Landesstudio Steiermark: 13. Februar, 14.00 Uhr mit Willi Gabalier Landesstudio Niederösterreich: 18. Februar, 14.00 Uhr mit Lenka Pohoralek

Landesstudio Burgenland: 22. Februar, 14.00 Uhr mit Lenka Pohoralek Landesstudio Vorarlberg: 2. März, 14.00 Uhr mit Julia Polai Landestudio Tirol: 3. März, 14.00 Uhr mit Julia Polai

Landesstudio Salzburg: 4. März, 14.00 Uhr mit Florian Gschaider

Nähere Infos und Buchung unter tickets.ORF.at

Tanzen wie die Stars im Ballroom

Auch in Wien haben die jüngsten Fans die Möglichkeit, in einem Tanz-Workshop von den großen Vorbildern zu lernen. Unter Anleitung der „Dancing Stars“-Profitänzerinnen und -Profitänzer wird zu ersten eigenen Tanzerfahrungen animiert und im Ballroom Studioluft geschnuppert! Unter anderem wird im „Dancing Stars“-Ballroom eine eigens entwickelte Choreografie einstudiert. Von 7. März bis 9. Mai immer am Tag nach der Live-Show.

Nähere Infos und Buchung unter tickets.ORF.at

Paartanz im Ballroom

Tanzbegeisterte jeder tänzerischen Perfektionsstufe haben mit der aktuellen „Dancing Stars“-Staffel die Möglichkeit, selbst über das Tanzparkett im ORF-Ballroom zu fegen. Unter der Leitung von „Dancing Stars“-Profitänzerinnen und -Profitänzern bietet sich in dieser einmaligen Kulisse die Möglichkeit, den eigenen Tanz mit Anleitungen, Tipps und Tricks zu verfeinern.

Eine kurzweilige Führung mit Einblicken ins „Dancing Stars“-TV-Studio, die Kostümgalerie und die Erfolgsgeschichte der Sendung runden das Programm ab – Fotocorner und Accessoires für unvergessliche Erinnerungsfotos im Ballroom inklusive!

Mehr Infos zur Veranstaltung, zu Preisen und Terminen gibt es unter tickets.ORF.at.

