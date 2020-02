ÖBV präsentiert neue Produktpalette im Bereich Leben

Von der Lebensversicherung zur Lebensvorsorge

Wien (OTS) - “Die ÖBV Lebensvorsorge zeigt sich von Grund auf neu konzipiert und entspricht mit hoher Modularität, Flexibilität, Profitabilität und Stabilität den aktuellen und sich in den letzten Jahren stark gewandelten Ansprüchen“ freuen sich ÖBV Vorstandsvorsitzender Mag. Josef Trawöger und Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter Werner Summer über die neue ÖBV Lebensversicherung.



Im 126. Jahr ihres Bestehens bringt die Österreichische Beamtenversicherung (ÖBV) ein profitables Basisprodukt auf den Markt, das mit individuellen Zusatzbausteinen neue und maßgeschneiderte Vorsorgelösungen ermöglicht. Im digital unterstützten Beratungsgespräch, welchem die kostenlose und unverbindliche Risikoanalyse vorausgeht, wird die jeweilige Lebenssituation genau analysiert. Aufbauend auf diesem Ergebnis können KundInnen jene Zusatzbausteine wählen, die die individuellen Risiken abdecken. Unter dem Motto „Träumen Sie Ihr Leben. Wir versichern Ihre Ziele.“ bietet die ÖBV somit flexible und transparente Lösungen für jede Lebenslage.

„Was die ÖBV seit 125 Jahren auszeichnet – und weiter auszeichnen wird, ist, dass wir uns als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit maßgeblich an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden orientieren können. Die Ansprüche an eine Lebensversicherung haben sich in den letzten Jahren massiv verändert. Unsere Lebensvorsorge neu zeichnet aus, genau diese Ansprüche in sich zu vereinen. Wir können mit der ÖBV Lebensvorsorge jede Lebenssituation unserer Kundinnen und Kunden zuverlässig abbilden“, so ÖBV Vorstandsvorsitzender Josef Trawöger.



Die neue ÖBV Lebensvorsorge ermöglicht den Kundinnen und Kunden sowohl Teilentnahmen als auch Zuzahlungen sowie Gestaltungsspielräume. In der Pension können KundInnen in den ersten Jahren beispielsweise doppelte Rentenzahlungen in Anspruch nehmen, etwa wenn sie sich kurz nach der Pensionierung einen Traum erfüllen möchten.



Neben der klassischen Lebensvorsorge bietet die ÖBV mit der neuen ÖBV Kombivorsorge erstmals auch ein Hybridprodukt durch die Kombination einer klassischen Lebensvorsorge mit gleichzeitiger Nutzung der Ertragschancen einer Fondsveranlagung.



Die ÖBV ist seit 125 Jahren Spezialistin für Lebensversicherungen und wird dies mit der neuen ÖBV Lebensvorsorge auch in Zukunft sein“, so Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter Werner Summer, der sich auch bei den ÖBV Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Schaffung des innovativen und zukunftsfähigen Produktes bedankt.



Ein erstes Kennenlernen der neuen ÖBV Lebensvorsorge ist ab sofort auf der ebenfalls völlig neu gestalteten Website www.oebv.com möglich.





Über die ÖBV



Die ÖBV ist seit 125 Jahren eine unabhängige, österreichische Versicherung und achtet mit nachhaltigem Erfolg auf Seriosität, Sicherheit und Servicequalität.



Durch die Rechtsform des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit (VVaG) sind Kunden- und Eigentümerinteressen in der ÖBV gleichberechtigt. Das ermöglicht ein nachhaltiges Wirtschaften und schafft dauerhafte Vorteile für die Mitglieder. Bei der Gewinnbeteiligung in der Lebensversicherung rangiert die ÖBV seit vielen Jahren im oberen Bereich der Branche.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Michael Zentner

Pressesprecher, Marketing und Unternehmenskommunikation

1016 Wien, Grillparzerstraße 14

Tel.: 059 808-1020

michael.zentner @ oebv.com

www.oebv.com