5 neue Partner für ICON

ICON läutet neue Ära ein

Linz (OTS) - Eines der erfolgreichsten und am schnellsten wachsenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungs-Unternehmen Österreichs verbreitert und vertieft seine Expertise nun auch auf Partnerebene.



Die 5 neuen Partner sind:

Andreas Mitterlehner, Steuerberater | Head of Corporate Tax

Matthias Mitterlehner, Steuerberater | Head of International Tax

Günther Platzer, Steuerberater | Head of Indirect Tax & Customs

Maria Vrba, Wirtschaftsprüferin | Steuerberaterin | Head of Audit

Karl Waser, Steuerberater | Head of Global Employment Services

ICON-Gründer und Geschäftsführer Mag. Karl Mitterlehner: „Wir lösen damit nicht nur unser Versprechen ein, verdiente Mitarbeiter und Top-Experten zu Partnern zu machen, sondern erreichen damit auch eine neue Stufe exzellenter Leistungsfähigkeit. Diese Verbreiterung hat immense Kraft und gewährleistet klientenfreundliche Kontinuität bei gleichzeitig dynamischer Zukunftsorientierung.“

Mit den neuen Partnern soll der Wachstumskurs beibehalten werden, um dem Anspruch „Weltsteuerberater“ und der anhaltenden Globalisierung in Steuerfragen bestmöglich gerecht zu werden.

Die neuen Partnerinnen und Partner im Focus:

Andreas Mitterlehner MSc LL.B. (34)

Steuerberater, Partner, Head of Corporate Tax (ICON Service Line) – seit 2015 bei ICON. Tätigkeitsschwerpunkte: Unternehmens- und Konzernsteuerrecht, Steuerkontrollsysteme sowie die Abwicklung von Betriebsprüfungen. Andreas Mitterlehner hält regelmäßig Vorträge und ist Autor zahlreicher Publikationen.

Matthias Mitterlehner Mag.(36)

Steuerberater, Partner, Head of International Tax (ICON Service Line) - seit 2014 bei ICON. Co-Head International Corporate Tax bei WTS Global. Tätigkeitsschwerpunkte: Internationales Steuerrecht, Betriebsstättenbesteuerung, Auslandsentsendungen, internationale Mergers & Acquisitions, internationale Konzernsteuern und Quellensteuern. Matthias Mitterlehner ist Fachautor, hält regelmäßig Vorträge und ist Lektor an der Johannes Kepler Universität, Linz.

Günther Platzer Mag.(43)

Steuerberater, Partner, Head of Indirect Tax & Customs (ICON Service Line) – seit 2010 bei ICON. Tätigkeitsschwerpunkte: Nationale und internationale Umsatzsteuer-Beratung und -Planung sowie damit zusammenhängender Zollthemen. Günther Platzer ist Fachautor, Vortragender bei in- und ausländischen Veranstaltungen, Lektor an der Johannes Kepler Universität, Linz und Mitglied der Arbeitsgruppe Umsatzsteuer des Fachsenats für Steuerrecht der Kammer der Wirtschaftstreuhänder sowie des Arbeitskreises Umsatzsteuer in der Industriellenvereinigung. In Deutschland ist er beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer im Arbeitskreis Umsatzsteuer.

Maria Vrba Mag.(53)

Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin, Partnerin, Head of Audit (ICON Service Line) – seit 2001 bei ICON. Tätigkeitsschwerpunkte: Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen sowie die Beratung im Bereich der nationalen und internationalen Rechnungslegung. Zudem ist Sie Fachautorin und Vortragende im Rahmen der ICON Tax Academy.

Karl Waser MMag.(37)

Steuerberater, Partner, Head of Global Employment Services (ICON Service Line) – seit 2008 bei ICON. Tätigkeitsschwerpunkte: Internationales Steuerrecht, Verrechnungspreise, Auslandsentsendungen, Betriebsstättenbesteuerung, Quellensteuern im In- und Ausland. Karl Waser ist Lektor an der FH Wels, Fachautor und Vortragender.

Zu ICON:

Die 1993 in Linz/OÖ gegründete und ansässige ICON Wirtschaftstreuhand GmbH ist das Kompetenzzentrum für internationale Steuerfragen in Österreich. ICON deckt das gesamte Portfolio der Geschäftsfelder „Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung“ in 9 spezialisierten Service Lines mit derzeit 80 Mitarbeiterinnen ab. ICON ist mehrfach ausgezeichneter Partner und Berater der Industrie, von Konzernen sowie von mittelständischen Unternehmen. Im Rahmen der ICON Tax Academy vermittelt ICON Expertenwissen an Berufskollegen und Klienten. ICON ist exklusives Mitglied der WTS Global in Österreich. Mit weltweit über 100 assoziierten Partnerfirmen gehört WTS Global zu den führenden internationalen Steuerpraxen.

