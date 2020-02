Oscar-Nacht 2020 im ORF: Live-Berichterstattung ab 0.50 Uhr, Gala-Übertragung ab 2.00 Uhr und die Highlights um 21.05 Uhr in ORF 1

Davor: Klassiker „Gladiator“, neuer „dokFilm“ über Weinstein-Skandal; Nachbericht im „kulturMontag“

Wien (OTS) - „And the Oscar goes to …“: Auf diesen Satz, und das gleich mehrfach, können sich Filmfans wieder am Sonntag, dem 9. Februar 2020, freuen, wenn in Hollywood die 92. Academy Awards verliehen werden. Der ORF begleitet sein Publikum auch heuer wieder in ORF 1 live durch die Oscar-Nacht und berichtet umfassend über das glanzvolle Ereignis. Das bewährte Moderatorenduo ORF-Kulturjournalistin Lillian Moschen und Filmexperte Alexander Horwath präsentiert von 0.50 Uhr bis 5.00 Uhr Früh die Live-Strecke inklusive Übertragung der Gala aus dem Dolby Theatre. Auf dem Programm stehen die spannendsten Trends und Prognosen, fachkundige Analysen sowie die interessantesten Interviews vom roten Teppich. Live aus Los Angeles zugeschaltet wird ORF-Filmjournalist Christian Konrad.

Zur Einstimmung auf die glamouröse ORF-Oscar-Nacht zeigt ORF 1 um 22.25 Uhr am Sonntag, dem 9. Februar, Ridley Scotts Oscar-gekrönten Monumentalfilmklassiker „Gladiator“ mit Russell Crowe und dem diesjährigen Oscar-Nominee Joaquin Phoenix. In ORF 2 ist um 23.05 Uhr im „dokFilm“ die Dokupremiere „Harvey Weinstein – Macht und Missbrauch“ (23.05 Uhr) über den „MeToo“-Skandal um den einflussreichen Filmproduzenten zu sehen, dem derzeit in den USA der Prozess gemacht wird. Das Beste aus der Oscar-Nacht gibt es am Tag danach, am Montag, dem 10. Februar, um 21.05 Uhr in ORF 1 in „And the Oscar goes to – Die Highlights aus Los Angeles 2020“ sowie im Nachbericht im „kulturMontag“ um 22.30 Uhr in ORF 2.

Die ORF-Oscar-Nacht in ORF 1 im Detail

Die Sendung „OSCARS – Die Nacht 2020: Die Favoriten“ um 0.50 Uhr in ORF 1 eröffnet die Live-Oscar-Übertragung des ORF. Darin stellen Lillian Moschen und Alexander Horwath die Oscar-Favoriten vor, analysieren die nominierten Filme, thematisieren „Pro & Contra“ der Academy-Entscheidungen, beleuchten die Entwicklungen im internationalen Filmbusiness und blicken hinter die Kulissen von Storys, Stars und Sternchen sowie auf das wahre Leben in der Traumfabrik Hollywood. Live vom roten Teppich vor dem Dolby Theatre in Los Angeles meldet sich ORF-Filmjournalist Christian Konrad mit einem ersten Stimmungsbericht und leitet damit über zum zweiten Sendungsblock: „OSCARS – Die Nacht 2020: Red Carpet“ (1.30 Uhr). Mit Spannung werden die glanzvollen Roben der Stars und die wichtigsten Statements unmittelbar vor der großen Show erwartet. Danach startet die Live-Übertragung der mit rund drei Stunden anberaumten Preisverleihung: „OSCARS – Die Nacht 2020: Die Show“ (2.00 Uhr). Auf der Shortlist für den besten internationalen Film finden sich u. a. „Parasite“, der Gewinner der Goldenen Palme bei den Filmfestspielen Cannes, oder Pedro Almodóvars „Leid und Herrlichkeit“. Lillian Moschen und Alexander Horwath kommentieren und analysieren die Entscheidungen der Academy.

„And the Oscar goes to – Die Highlights aus Los Angeles 2020“ am Montag, dem 10. Februar, um 21.05 Uhr in ORF 1

Wer die Oscar-Nacht nicht (ganz) miterleben kann, bekommt am Tag danach, am Montag, dem 10. Februar, um 21.05 Uhr in ORF 1 in der Doku „And the Oscar goes to – Die Highlights aus Los Angeles 2020“ eine Zusammenfassung mit den Höhepunkten des spektakulären Events: Wer ist der große Überraschungssieger, wer der Verlierer? Was ging unter die Haut, was lief schief? Worüber spricht ganz Hollywood am Tag danach? ORF-1-Kino-Expertin Lillian Moschen bewertet und kommentiert einen Abend, den ein ganzes Kinojahr geprägt hat.

Weiters bringt der „kulturMontag“ um 22.30 Uhr in ORF 2 einen Nachbericht sowie anschließend an das Magazin die Dokupremiere „Filmikonen – Magnum Photos und das Kino“ (23.15 Uhr). Außerdem zeigt ORF 2 bereits in der „matinee“ am Sonntag, dem 9. Februar, das Porträt „Gary Cooper – Der Unwiderstehliche“ (9.05 Uhr) über die mehrfach Oscar-gekrönte Hollywood-Ikone.

Einen Überblick über alle Oscar-Highlights in TV, Radio und online bietet presse.ORF.at

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at