Die Zukunft der Logistik: TIMOCOM und Roland Berger veröffentlichen FreightTech Whitepaper (FOTO)

Erkrath (ots) - TIMOCOM hat heute gemeinsam mit Roland Berger ein Whitepaper zur Entwicklung und Definition von "FreightTech" innerhalb der Logistikbranche veröffentlicht. Es identifiziert aktuelle und aufkommende digitale Technologien, die laut der Unternehmensberatung in den kommenden fünf Jahren die gesamte Wertschöpfungskette beeinflussen und verändern werden. Hierzu wurden unter anderem über 90 Unternehmen und 100 europäische Start-ups analysiert und durch Einzelinterviews mit Branchenexperten und bestehenden Marktteilnehmern ergänzt.

Das Whitepaper zeigt u. a. auf, wie Logistikunternehmen durch die Implementierung innovativer Frachttechnologien profitieren können:

- Maximierung des Preisniveaus und des Marktanteils durch die

Bereitstellung eines neuen Werteniveaus für Kunden.

- Steigerung der Kosteneffizienz in Betriebsabläufen und

Verkaufsprozessen durch den Aufbau optimierter Datenflüsse.

- Innovationen anderer Marktteilnehmer zur Ausschöpfung und

Weiterentwicklung von Wachstumschancen nutzen.

Das Whitepaper kategorisiert den FreightTech Sektor in folgende drei Bereiche:

- Integration - umfasst die Nutzung von Cloud Computing, digitalen

Ökosystemen wie Logistikplattformen oder Blockchain-Ledgern, um

Marktteilnehmer zu verbinden und Prozesse zu standardisieren.

- Automatisierung - umfasst sowohl statische als auch mobile

Systeme wie 3D-Druck und autonome Fahrzeuge und vereinfacht die

Einhaltung verschiedener Vorschriften.

- Intelligenz - umfasst Big-Data-Verarbeitung und -Analyse zur

Berechnung einer optimalen Liefer- und Distributionsplanung,

künstliche Intelligenz und Machine Learning zur Vorhersage von

Planungsabweichungen sowie Sensorik und Konnektivität zur

Verfolgung und Sortierung von Waren, um eine

Echtzeitvisualisierung der Lieferkette zu ermöglichen.

"Wir glauben an eine Zukunft, in der integrative Lösungen wie unser Smart Logistics System und die digitale Transformation zur ganzheitlichen Vernetzung über Branchengrenzen hinweg führen", kommentiert Tim Thiermann, Geschäftsführer von TIMOCOM. Seit jeher Wegbereiter neuer Technologien und digitaler Pionier der Logistikbranche, plant TIMOCOM maßgeblich zur Etablierung des FreightTech Sektors in Europa beizutragen. "Daher werden wir bis 2030 rund 100 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung investieren", so Thiermann. Im Fokus stehen dabei Logistik-Anwendungen, die die digitale Transformation in der europäischen Logistik vorantreiben werden.

"Die Digitalisierung verändert die Logistikbranche radikal - nicht nur technologisch, sondern auch strategisch", sagt Co-Autor und Roland Berger-Partner Marc Pisoke. "Daten aus verschiedenen Quellen können miteinander verbunden werden; zeitgleich ermöglicht die Automation immer effizientere Logistikprozesse. Dadurch entstehen innovative Geschäftsmodelle sowie ein ganzes Ökosystem mit neuen Anbietern von modularen Logistiklösungen. Etablierte Logistikunternehmen sollten daher ihre Geschäftsmodelle entsprechend anpassen, um den Marktanschluss nicht zu verpassen."

Das komplette Whitepaper steht als kostenloser Download unter folgendem Link zur Verfügung: https://www.timocom.de/freighttech2020

