Coronavirus – Kucher: „Gut, dass Regierung SPÖ-Forderung nach Temperaturscans aufgreift“

Schutz der Bevölkerung vor gefährlicher Viruserkrankung oberste Priorität – Risiken bestmöglich minimieren – Rendi-Wagner forderte bereits zu Wochenbeginn Fieberchecks

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher begrüßt, dass sich die Regierung in Sachen Coronavirus nun doch entschlossen hat, am Flughafen Schwechat Thermoscans für Reisende aus China durchzuführen. „SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat sich bereits zu Beginn der Woche für Fieberchecks ausgesprochen. So unverständlich es war, dass das Gesundheitsministerium erst noch zögerte, so sehr ist es zu begrüßen, dass die Regierung jetzt die Forderung der SPÖ nach Temperaturscans aufgreift. Denn beim Schutz der Bevölkerung vor dieser gefährlichen Viruserkrankung darf es kein Zögern geben“, sagte Kucher heute, Donnerstag. Für den SPÖ-Gesundheitssprecher ist klar: „Der Schutz der Bevölkerung muss oberste Priorität haben. Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass bestehende Risiken bestmöglich verringert werden. Thermoscans sind ein wichtiger und notwendiger Schritt, der dazu beiträgt, ein möglichst effektives Schutznetz herzustellen“, betonte Kucher gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/bj

