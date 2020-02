NOVOMATIC-Hattrick als “Casino Supplier of the Year”

NOVOMATIC erhielt bei den Global Gaming Awards in London das dritte Mal in Folge die international begehrte goldene Trophäe in der Kategorie „Casino Supplier of the Year“.

London/Gumpoldskirchen (OTS) - Bei der Vergabe des Global Gaming Award am Rande der weltgrößten Glücksspielmesse ICE Totally Gaming in London, gelang NOVOMATIC am 3. Februar 2020 der Hattrick. Bei der internationalen Prämierung wurde NOVOMATIC zum dritten Mal in Serie als „Casino Supplier of the Year“ ausgezeichnet. Im Rennen um die Titelverteidigung setzte sich das Unternehmen mit Sitz im niederösterreichischen Gumpoldskirchen gegen neun hochkarätige internationale Mitbewerber durch. Der begehrte Preis wurde im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im Londoner Hippodrome Casino vergeben. „Die Auszeichnung als ‚Casino Supplier of the Year‘, zum dritten Mal in Folge, bedeutet für uns eine besondere Bestätigung unserer Leistungen als international verlässlicher und innovativer Technologielieferant. Einen besseren Start in unser 40. Jubiläumsjahr hätten wir uns nicht wünschen können“, freut sich NOVOMATIC-Vorstandsvorsitzender Harald Neumann über den neuerlichen Erfolg.

Mit diesem prestigeträchtigen Preis werden Unternehmen in insgesamt 16 Kategorien für ihre Produkt- und Dienstleistungsinnovationen ausgezeichnet. Die Jury, bestehend aus mehr als 50 der weltweit führenden Branchenexperten, wählt dabei die Gewinner aus 175 nominierten Kandidaten. Der Global Gaming Award zählt daher nicht ohne Grund zu den fairsten und seriösesten Auszeichnungen der gesamten Gaming-Branche, denn jede Stimme wird vom weltweit größten Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG geprüft und unabhängig vergeben. Der Global Gaming Award ist ein klarer Indikator für den Erfolg und die Glaubwürdigkeit eines jeden Unternehmens, da er das Unternehmen als Marktführer anerkennt und die in den letzten zwölf Monaten geleistete Arbeit belohnt.

