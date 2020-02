Österreichweit neu bei SPAR: Almdudler Bio

Wien (OTS) - Bio Fans aufgepasst! In den Regalen von SPAR wartet eine neue natürlich-erfrischende Überraschung aus dem Hause Almdudler: Ab sofort ist die Sorte Almdudler Bio österreichweit in der praktischen 0,5L PET-Flasche erhältlich. „Mit Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau und nur 28 kcal pro 100 ml ist Almdudler Bio der ideale natürliche Begleiter. Wir freuen uns, dass Almdudler Bio nun flächendeckend in ganz Österreich auch in allen SPAR Filialen und im SPAR Onlineshop verfügbar ist. Natürlich ist unsere Bio-Variante weiterhin auch in allen dm Filialen österreichweit und im dm Online Shop erhältlich“ , so Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling.

100 Prozent Bio

Durch den geringen Zuckergehalt von nur 6,6 g pro 100 ml beinhaltet Almdudler Bio 30 Prozent weniger Zucker als herkömmliche Limonaden. „Almdudler Bio ist zu 100 Prozent biologisch und mit dem Austria Bio Garantie-Logo, dem EU-Bio-Logo, dem Europäischen Vegan-Label und von SIPCAN zertifiziert. Wir verzichten gänzlich auf künstliche Süßstoffe und ganz getreu der Almdudler Philosophie selbstverständlich auch auf den Einsatz von Konservierungsmittel und Aroma“ , ergänzt Claus Hofmann-Credner, Almdudler Marketingleiter.

Dudelvergnügen für Bio Fans

„Es ist uns als österreichisches Familienunternehmen ein Herzensanliegen, die Tradition unserer Marke zu pflegen und gleichzeitig die modernen Wünsche und unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Deshalb haben wir uns für die Kreation von Almdudler Bio entschieden, um auch allen Bio Fans ein zu 100 Prozent biologisches und einzigartiges Almdudler Geschmackserlebnis bieten zu können“ , erklärt Almdudler Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein.

Über Almdudler

Almdudler ist seit 1957 das österreichische Original mit der einzigartigen Originalrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern. Und das ganz ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. Das österreichische Familienunternehmen steht damals wie heute für Geselligkeit und Miteinander, denn Almdudler verbindet die Menschen und ist dort, wo Menschen zusammenkommen. Mitten im Leben.

