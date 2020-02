Wolfgang Sperl ist erstgereihter Kandidat für die Rektorsstelle der Paracelsus Universität

Der Stiftungsrat folgte dem Vorschlag der Findungskommission und beauftragte die Universitätsleitung mit den Verhandlungen.

Salzburg (OTS) - Im Verfahren zur Neubesetzung der Rektorsstelle an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) wurde heute ein konkreter Schritt gesetzt: Der Stiftungsrat unter Vorsitzendem Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Christian Stöckl hat der Universitätsleitung den Auftrag erteilt, mit Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Sperl in Verhandlung zu treten. Der Vorstand der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde Salzburg und Leiter des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin ist erstgereihter Kandidat in einem Dreiervorschlag der Findungskommission. Diesem Vorschlag ist der Stiftungsrat gefolgt. Gründungsrektor Univ.-Prof. Dr. Herbert Resch wird sein Amt Ende Mai 2020 nach 17 Jahren zu seinem 70. Geburtstag zurücklegen.

