„Sound Of Music“ am Sonntag im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Mit Swing-Stücken, Musical-Liedern, Balladen und „Klassikern“ unterhält am Sonntag, 9. Februar, ab 18.00 Uhr, das beliebte Ensemble „Singing Dream Team“ die Zuhörerinnen und Zuhörer im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“). Im dortigen Festsaal gastieren Regine Pawelka-Oskera (Gesang), Margit Pregler (Gesang) sowie Natascha Rojatz (Saxophon) und Roman Teodorowicz (Klavier). Der abwechslungsreiche Musik-Abend hat das Motto „Sound Of Music“. Karten sind an der Kasse um 18 Euro erhältlich (Preis bei Reservierung: 14 Euro). Infos plus Karten-Bestellungen: Telefon 0699/11 48 38 48. E-Mails an die Gruppe „Singing Dream Team“: regine.pawelka@aon.at.

Auskünfte über verschiedenste Kultur-Angebote im Bezirksmuseum Floridsdorf erteilt der ehrenamtliche Museumsleiter, Ferdinand Lesmeister, unter der Telefonnummer 0664/55 66 973. Anfragen an den Bezirkshistoriker per E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Gruppe „Singing Dream Team“: www.singingdreamteam.com

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

