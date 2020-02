Meidlinger/Huemer: „Wichtige Investition für die Wiener ArbeitnehmerInnen“

Wien (OTS) - „Die Arbeitslosigkeit in Wien ist erneut deutlich gesunken. Das ist einerseits ein Grund zur Freude. Anderseits gilt es aber auch sich gut für die Zukunft zu rüsten, damit die Situation am Wiener Arbeitsmarkt stabil und die Chancen für die Wiener Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer intakt bleiben,“ unterstreichen waff-Vorstandsvorsitzender und SP-GR Christan Meidlinger sowie die Arbeitsmarktsprecherin der Grünen und waff Vorstandsmitglied Barbara Huemer. Mit seinen Angeboten für 2020 unterstützt der waff daher die Wiener ArbeitnehmerInnen umfassend beim Weiterkommen im Beruf und für bessere Jobchancen. „77, 4 Millionen Euro dafür einzusetzen, sind eine wichtige und richtige Investition in die Zukunft, begrüßen Meidlinger und Huemer die aktuellen Schwerpunktsetzungen des waff, die am Freitag von Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke präsentiert wurden.

Meidlinger: „Die Wiener Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können sich darauf verlassen, dass wir auf ihrer Seite stehen.“

Waff Vorstandsvorsitzende Meidlinger: „Mir ist es ein ganz zentrales Anliegen, dass wir im waff ganz besonders auch jene unterstützen, die sich am Arbeitsmarkt schwertun. Das sind Wienerinnen und Wiener, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Sie unterstützt der waff daher ganz konkret bei ihrer Höherqualifizierung und beim Nachholen des Lehrabschlusses. Immerhin haben rund die Hälfte aller Wiener Arbeitslosen höchstens einen Pflichtschulabschluss. Generell steht hinter allen Angeboten des waff: Bessere Chancen im Beruf, ein besserer Job dürfen nicht von der Geldbörse abhängig sein. In Wien lassen wir niemanden zurück. Das gilt auch für ältere Arbeitsuchende, für die Bürgermeister Michael Ludwig die Joboffensive 50plus mit 1.000 Stellen bei der Stadt Wien, NGOs und Unternehmen ins Leben gerufen hat.“

Wie gut die Angebote des waff bei seinen KundInnen ankommen, zeige übrigens eine aktuelle Befragung. So geben 85 Prozent dem waff die Note „Sehr gut“ oder „Gut“, betont der waff Vorstandsvorsitzende. „Die Wiener Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können sich jedenfalls auch in Zukunft darauf verlassen, dass wir auf ihrer Seite stehen,“ versichert Meidlinger.

Huemer: „Der waff und seine Angebote sind heute in einer Arbeitswelt, die sich rasant verändert, wichtiger denn je“

Huemer ergänzt: „Der waff und seine Angebote sind heute in einer Arbeitswelt, die sich rasant verändert – Stichwort Digitalisierung, Stichwort Ökologisierung der Wirtschaft, wichtiger denn je. Mit seinen Angeboten leistet er einen großen Beitrag, dass die Wienerinnen und Wiener neu entstehende Jobchancen auch wahrnehmen können. Besonders wichtig sind seine Unterstützungsangebote für Frauen und WiedereinsteigerInnen, vor allem auch rund ums Thema „digital im Job“, um hier möglichen weiteren Benachteiligungen von Frauen entgegenzuwirken. Wie es insgesamt vorbildlich ist, dass mehr als der Hälfte der dem waff zur Verfügung stehenden Mittel Frauen zugutekommen. Mit seinem Programm für 2020 eröffnet der waff den Wienerinnen und Wienern echte Chancen und neue Perspektiven für eine erfolgreiche berufliche Zukunft und mehr Zufriedenheit im Job.“

