VPNÖ-Ebner: Weisen Dirty-Campaigning-Vorwürfe in Amstetten zurück

Erfolg der Volkspartei in Amstetten hat anscheinend Neider geweckt

St. Pölten (OTS) - "Wir weisen die heutigen Vorwürfe des 'Dirty-Campaignings' in Amstetten entschieden zurück. Was Jürgen Wahl behauptet hat ist unwahr und wird durch einen Rechtsanwalt geprüft. Der Erfolg der Volkspartei in Amstetten bei der Gemeindewahl hat anscheinend einige Neider geweckt", so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.

