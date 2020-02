ORF im Jänner 2020: 34,8 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) - Mit u. a. den Ski-Weltcup-Klassikern in Kitzbühel, Schladming und Flachau sowie dem Neujahrskonzert erreichte die ORF-Sendergruppe im Jänner 2020 einen Marktanteil von 34,8 Prozent und eine Tagesreichweite von 4,067 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 54,0 Prozent der TV-Bevölkerung.

Weitere Key-Facts zum Jänner 2020

ORF 1: 2,329 Millionen Seher/innen (12,0 Prozent Marktanteil), ORF 2:

3,210 Millionen Seher/innen (20,0 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 32,0 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 39,0 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Herren Slalom in Schladming“, 2. DG (28. Jänner)

1,713 Millionen Zuschauer/innen, 48 Prozent Marktanteil

„Abfahrt Kitzbühel“ (25. Jänner)

1,547 Millionen Zuschauer/innen, 72 Prozent Marktanteil

„Zeit im Bild“ (6. Jänner)

1,503 Millionen Zuschauer/innen, 46 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (7. Jänner)

1,501 Millionen Zuschauer/innen, 57 Prozent Marktanteil

„Herren Slalom in Kitzbühel“, 2.DG (26. Jänner)

1,394 Millionen Zuschauer/innen, 62 Prozent Marktanteil

„Neujahrskonzert“, 2. Teil (1. Jänner)

1,178 Millionen Zuschauer/innen, 54 Prozent Marktanteil

„Skispringen in Bischofshofen“, 2. DG (6. Jänner)

1,157 Millionen Zuschauer/innen, 39 Prozent Marktanteil

„Herren Abfahrt in Wengen“ (18. Jänner)

1,062 Millionen Zuschauer/innen, 60 Prozent Marktanteil

„Damen Slalom in Flachau“, 2. DG (14. Jänner)

1,057 Millionen Zuschauer/innen, 31 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim Cops“ (23. Jänner)

1.000.000 Zuschauer/innen, 30 Prozent Marktanteil

-- Erfolgreicher Auftakt für serienweise Neues am ORF-1-Serienmontag:

Bis zu 757.000 Zuseherinnen und Zuseher waren mit dabei, als Proschat Madani, Robert Palfrader und Co. am 27. Jänner in die zweite „Walking on Sunshine“-Staffel starteten – mit durchschnittlich 717.000 Zuschauerinnen und Zuschauern liegt die Auftaktfolge über dem Durchschnitt der ersten Saison. Der Marktanteil erreichte 22 Prozent bzw. 28 bei den 12- bis 49-Jährigen und 24 Prozent bei den 12- bis 29-Jährigen.

Erfolgreich war auch Ursula Strauss, die mit ihrem chaotischen Trupp in gleich zwei Folgen der neuen ORF-Comedyserie „Wischen ist Macht“ für beste Unterhaltung sorgte: Bis zu 613.000 und durchschnittlich 588.000 Zuseherinnen und Zuseher waren bei der ersten Episode („Dann geh ich halt in Häfen!“ um 21.05 Uhr) mit dabei. Der Marktanteil erzielte 19 (12+ und 12–29) bzw. 23 (12–49) Prozent. Die zweite Folge („Eine Hand wäscht die andere“ um 21.35 Uhr) ließen sich durchschnittlich 480.000 nicht entgehen. Der Marktanteil lag bei 16 (12+ und 12–29) bzw. 20 Prozent (12–49).

-- Bis zu 783.000 und durchschnittlich 760.000 Zuseherinnen und Zuseher folgten Markus Freistätter, der am 6. Jänner zu „Erik & Erika“ wurde, der MA bei Reinhold Bilgeris vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Dramas erreichte 21 Prozent.

-- Die ORF-Berichterstattung mit zahlreichen Sondersendungen zur Angelobung der neuen Bundesregierung am 7. Jänner erreichte insgesamt 3,4 Millionen (weitester Seherkreis), das entspricht 45 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren, den Topwert schaffte „Bundesland heute“ mit 1,501 Millionen Zuseherinnen und Zusehern bei 57 Prozent Marktanteil, gefolgt von der „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr mit 1,395 Millionen (46 Prozent MA) und der „ZIB 2“ mit u. a. Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Studiogast mit 677.000 bei 25 Prozent.

-- Insgesamt 2,2 Millionen bzw. 29 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren (weitester Seherkreis) gingen in drei neuen Filmen des ORF-Erfolgsformats wieder auf „Landkrimi“-Mission:

Der Streifzug führte jeweils Dienstag um 20.15 Uhr in ORF 1 von der Steiermark („Steirerkreuz“, 3. Dezember 2019) über Salzburg („Das dunkle Paradies“, 10. Dezember) nach Vorarlberg („Das letzte Problem“, 7. Jänner 2020); durchschnittlich erreichten die drei neuen Filme 786.000 Zuseher/innen und einen Marktanteil von 24 Prozent. Den Spitzenwert erzielte der Vorarlberg-Krimi „Das letzte Problem“ nach einem Drehbuch von Daniel Kehlmann und mit Karl Markovics und Stefan Pohl am 7. Jänner 2020 mit bis zu 906.000 und durchschnittlich 860.000 Zuseherinnen und Zusehern bei einem Marktanteil von 24 Prozent.

-- Mit einem Spitzenwert von 1,234 Millionen und durchschnittlich 1,093 Millionen und 54 Prozent Markanteil für beide Konzertteile erzielte das Neujahrskonzert 2020 den vierthöchsten Wert der bisherigen ORF-TV-Übertragungen.

-- Großes Publikumsinteresse für die einwöchige ORF-Magazine-Serie „Land der Skifahrer – Zukunft Wintertourismus“: Von 8. bis 14. Jänner gingen „konkret“, „Eco“, „Thema“ und „Report“ der Frage nach, wie lange das Skivergnügen noch „Volkssport“ bleibt. Insgesamt verfolgten 2,5 Millionen ORF-2-Seherinnen und -Seher bzw. 34 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren (weitester Seherkreis) die Serie über die Zukunft des heimischen Wintertourismus.

-- Topquoten auch für „Studio 2“: Die Jubiläumssendung zum einjährigen Sendungsbestehen mit Stargast Karl Markovics und dem neuen Reise-Experten Michael Schottenberg erreichte am 7. Jänner durchschnittlich 466.000 Seher/innen bei 28 Prozent Marktanteil.

-- „Eco“ erreichte am 30. Jänner mit 525.000 Reichweite bei 26 Prozent MA ebenso einen der höchsten Werte der vergangenen Jahre wie „Am Schauplatz Gericht“ am 16. Jänner mit 757.000 bei 25 Prozent MA und „Am Schauplatz“ („Der Rest vom Fest“) am 30. Jänner mit 735.000 bei 24 Prozent MA.

-- „Bewusst gesund“ erzielte am 4. Jänner mit durchschnittlich 460.000 Seher/innen und 25 Prozent Marktanteil die zweitbeste Reichweite. Mit im Schnitt 609.000 Zuseher/innen (Spitzenwert:

734.000) bei 31 Prozent Marktanteil war das von Peter Resetarits präsentierte ORF-Magazin „Bürgeranwalt“ am 4. Jänner die meistgesehene Folge seit Sendestart.

-- Österreichs Handballer spielten sich bei der EURO 2020 in Wien via ORF 1 in die Herzen der Sportfans. Insgesamt ließen sich 2,7 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (WSK), das sind 35 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren, die sieben Spiele des Team Austria nicht entgehen, den Topwert erreichte (in der Spitze) das Spiel Österreich – Nordmazedonien am 14. Jänner mit einer Reichweite von 422.000, durchschnittlich waren die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer bei Österreich – Deutschland am 20. Jänner mit 366.000 bei 10 Prozent Marktanteil (23 Prozent bei 12–29) in der ersten Halbzeit dabei.

-- Über die Landtagswahl im Burgenland und die Gemeinderatswahlen in Niederösterreich informierte der ORF am 26. Jänner umfassend und bundesweit in allen seinen Medien: Allein ORF 2 berichtete ab 16.00 Uhr mehr als drei Stunden lang live. Insgesamt erreichte die ORF-Wahlberichterstattung 3,192 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis), das entspricht 42 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren.

-- Insgesamt 3,452 Millionen Sportfans waren via ORF 1 bzw. ORF SPORT + live beim 80. Hahnenkamm-Wochenende mit dabei (weitester Seherkreis), das sind 46 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren, damit wurde der Wert des Vorjahres (3,441 Millionen) übertroffen. Den Topwert erzielte dabei die Abfahrt am 25. Jänner mit bis zu 1,825 Millionen und durchschnittlich 1,547 Millionen Skifans bei 72 Prozent Marktanteil (68 bzw. 74 Prozent in den jungen Zielgruppen). Das ist der Streif-Topwert seit 2006. Der spannende zweite Slalomdurchgang am 26. Jänner erreichte bis zu 1,604 Millionen und durchschnittlich 1,394 Millionen bei 62 Prozent Marktanteil (56 bzw. 60 Prozent MA in den jungen Zielgruppen).

-- Mit bis zu 1,987 Millionen und durchschnittlich 1,713 Millionen bei 48 Prozent Marktanteil (47 bzw. 55 Prozent in den jungen Zielgruppen) war der 2020er-Schladming-Slalom im zweiten Durchgang der drittmeistgesehene bisher. Bereits in Durchgang eins ab 17.45 Uhr waren bis zu 1,325 Millionen Skifans und durchschnittlich 1,133 Millionen via ORF 1 live dabei. Damit war Durchgang eins sogar der meistgesehene in der Geschichte des Nightrace.

-- Zwei Dokumentationen in ORF 1 erfreuten sich großer Beliebtheit beim Publikum. Hanno Setteles „Dok 1“-Reportage „Schnee von gestern? – Von der Skination zum Skigebiet“ sahen am 23. Jänner, um 20.15 Uhr im Schnitt 352.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei 11 Prozent Marktanteil. Danach, um 21.05 Uhr, verfolgten im Schnitt 444.000 bei 14 Prozent Marktanteil (17 in der jungen Zielgruppe) die Sport-Doku „Mythos Hahnenkamm“, die die Geschichte der letzten 79 Rennen erzählt.

-- Groß war einmal mehr das Publikumsinteresse an der ORF-Gesellschaftsberichterstattung: Die ORF-„Seitenblicke“ durchbrachen im Jänner (12., 19. und 25.) dreimal die Millionengrenze. Der Topwert wurde dabei am 19. Jänner mit durchschnittlich 1,089 Millionen Seherinnen und Sehern (MA 34 Prozent) erzielt.

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebote des ORF im Jänner 2020 sehr gut genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie sport.ORF.at, news.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 8,0 Mio. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 45,3 Mio. Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet. In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bei 198 Mio. Minuten (vorläufige Zahlen).

Quelle: AGTT/ GfK: TELETEST; Evogenius Reporting, Erwachsene 12+, Sehbeteiligung in Tausend und Marktanteil in Prozenten, Weitester Seherkreis: zumindest eine Sendung kurz gesehen, Daten ab 26. Jänner 2020 vorläufig gewichtet, ORF

