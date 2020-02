PROJECT Immobilien feiert Dachgleiche für „Amalia 54“

Am Mittwochnachmittag fanden sich in der Amalienstraße 54 zahlreiche Gäste ein, um die traditionelle Gleichenfeier zu begehen.

Wien (OTS) - Im Rahmen des Neubauprojekts Amalia 54 gibt es in Hietzing Grund zum Feiern: Kaum 11 Monate nach dem Spatenstich konnte nun die traditionelle Gleichenfeier zur Fertigstellung des Rohbaus in der Amalienstraße 54 zelebriert werden.

Ein großes Dankeschön gilt allen Professionisten, welche mit dem Abschluss der Rohbauarbeiten eine wichtige Etappe hinsichtlich der Realisierung des Wohnensembles im 13. Bezirk erreicht haben.

Die Vermarktung von Amalia 54 ist bereits im vollen Gange und Interessenten sollten schnell sein und das aus gutem Grund: Hietzing zählt zu einem der gefragtesten Wiener Bezirke im urbanen Raum und legt am Wohnmarkt - dank hervorragender Infrastruktur und attraktiven Kleinstadtcharme - auch weiterhin an Attraktivität zu.

Das Wohnprojekt mit 31 Eigentumswohnungen soll im 1.Quartal 2021 fertiggestellt werden.

Das Neubauprojekt

Amalia 54 setzt vor allem auf Diversität: In der Amalienstraße 54 gelegen, umfasst das Neubauprojekt insgesamt 31 Einheiten zwischen 49 und 100 Quadratmetern, jede Wohnung verfügt über Freiflächen wie Garten, Balkon oder Terrasse. Die 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen überzeugen sowohl durch ihre praktischen als auch großzügigen Wohnflächen und eignen sich somit nicht nur für Eigennutzer, sondern auch ideal als Vorsorge- oder Anlageobjekt.



Neben der gefragten Lage verfügt Amalia 54 über architektonische Trends wie einer Maisonettewohnung und exklusive Rooftop-Terrassen. Die hochwertigen Ausstattungslinien namhafter Hersteller runden das Gesamtkonzept ab.

Wiener Projekte von PROJECT Immobilien

Die 1995 gegründete PROJECT Immobilien Gruppe mit Hauptsitz in Nürnberg ist spezialisiert auf die Entwicklung, Errichtung und Vermarktung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in ausgewählten Metropolregionen und verfügt über Gesamtverkaufsvolumen von über 2,8 Milliarden Euro. Seit dem Marktstart 2016 in Wien wurden bereits 9 Grundstücke angekauft. Auf diesen werden derzeit rund 380 Wohneinheiten realisiert.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Diana Ines Schmidberger



Ernst-Melchior-Gasse 24 / 2. Stock

A-1020 Wien

E-Mail: presse.at @ project-immobilien.com



Tel. +43 (0)1 212 30 07 141

Fax. +43 (0)1 212 30 07 19