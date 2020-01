ORF SPORT + mit dem Basketball-Cupfinale der Herren

Weiters am 1. und 2. Februar: Bob, Rodeln, Skicross, Snowboard, Handball, Freestyle und Skispringen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 1. Februar 2020, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Bob-Weltcup in St. Moritz (Zweier Damen 1. Lauf um 9.30 Uhr, 2. Lauf um 11.20 Uhr und zeitversetzt um 15.30 Uhr, Zweier Herren um 16.15 Uhr), vom Rodel-Weltcup in Oberhof (Herren 1. Lauf um 10.10 Uhr, 2. Lauf um 11.40 Uhr, Doppelsitzer 1. Lauf zeitversetzt um 14.10 Uhr, 2. Lauf um 14.35 Uhr), vom Skicross-Weltcup in Megeve um 12.50 Uhr, vom Snowboard-Weltcup in Mammoth (Slopestyle) um 18.25 Uhr, vom spusu Handball Liga Austria-Spiel Remus Bärnbach/Köflach – Bregenz um 20.15 Uhr und vom Freestyle-Weltcup in Mammoth (Halfpipe) um 21.55 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 17.55 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30 und 17.25 Uhr, das „Funsport-Magazin“ mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 17.10 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Rodel-Weltcup in Oberhof (Damen 1. Lauf um 9.25 Uhr, 2. Lauf um 11.05 Uhr, Team Staffel um 12.55 Uhr), vom Bob-Weltcup in St. Moritz (Vierer Herren 1. Lauf um 10.25 Uhr, 2. Lauf um 11.50 Uhr), vom Skisprung-Weltcup der Damen in Oberstdorf um 15.25 Uhr und vom Basketball-Cup Herren-Finale um 17.00 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 7.55 und 8.55 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.25 Uhr, das „Funsport-Magazin“ mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 12.35 Uhr, die Höhepunkte von der WRC-Rallye in Monte Carlo um 19.00 Uhr, von der Herren-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen um 20.15 Uhr, von der Damen-Abfahrt in Sotschi um 21.15 Uhr und vom Skisprung-Weltcup in Sapporo (Samstag) um 22.15 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 2. Februar.

St. Moritz in der Schweiz ist von 31. Jänner bis 2. Februar die siebte und vorletzte Station des Bob- und Skeleton-Weltcups 2019/20. Kommentator ist Florian Prates. (ORF-TVthek live: Zweier Damen 1. Lauf von 9.30 bis 10.40 Uhr, 2. Lauf von 11.00 bis 12.10 Uhr, Zweier Herren 1. Lauf von 13.00 bis 14.10 Uhr, 2. Lauf von 14.30 bis 15.40 Uhr, Vierer Herren 1. Lauf von 10.00 bis 11.10 Uhr, 2. Lauf von 11.30 bis 12.40 Uhr)

Siebte Weltcup-Station der Kunstbahnrodlerinnen und -rodler in dieser Saison ist am 1. und 2. Februar Oberhof in Deutschland. Kommentator ist Dieter Derdak, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Andreas Linger (ORF-TVthek: Doppelsitzer 1. Lauf live von 13.15 bis 14.20 Uhr).

Megeve in Frankreich ist am 1. Februar Austragungsort für einen Weltcup-Bewerb der Skicrosser. Kommentator ist Philipp Maschl.

Die Freestyler tragen im Mammoth Mountain Resort in den USA am 31. Jänner einen Slopestyle-Bewerb und am 1. Februar einen Halfpipe-Bewerb aus. Kommentator ist Michael Mangge.

In der ersten Qualifikationsrunde der spusu Handball Liga Austria treffen am 1. Februar in Bärnbach Remus Bärnbach/Köflach und Bregenz aufeinander. Kommentator ist Christian Prates.

Der Slopestyle-Bewerb am 1. Februar steht bei den Snowboardern im Mammoth Mountain Resort in den USA auf dem Programm. Kommentator ist Michael Mangge.

ORF SPORT + überträgt das Weltcup-Skispringen der Damen am 2. Februar live aus Oberstdorf in Deutschland. Kommentator ist Dieter Helbig.

Die Semifinal-Duelle für das Basketball Austria Cup Final Four, das am 1. und 2. Februar im Multiversum Schwechat steigt, stehen fest. Titelverteidiger ece bulls Kapfenberg trifft in Spiel eins auf den SKN St. Pölten Basketball. Im zweiten Spiel wollen die Vienna D.C. Timbervolves gegen die Dukes Klosterneuburg für eine Sensation sorgen. Kommentator ist Roland Hönig.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ oder das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

https://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 31. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)

