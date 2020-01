Dreharbeiten zu „Bergdoktor“-Winterspecial „Mooserhof“ (AT)

Und: 13. Staffel der ORF/ZDF-Erfolgsserie mit Hans Sigl in ORF 2

Wien (OTS) - Während „Der Bergdoktor“ derzeit immer mittwochs um 20.15 Uhr in ORF 2 im On-Air-Einsatz ist, wird vor der Kamera auch schon wieder für Nachschub gesorgt. Im neuen Winterspecial „Mooserhof“ (AT), das derzeit in Ellmau und Umgebung entsteht, geraten Hans Sigl und Heiko Ruprecht bei einer winterlichen Wanderung in einen Schneesturm und werden zu Lebensrettern mit ungeahnten Folgen. Neben Sigl und Ruprecht spielen in diesem 90-Minüter erneut Monika Baumgartner, Ronja Forcher, Natalie O'Hara und Mark Keller sowie in Episodenrollen Publikumsliebling Harald Krassnitzer, Liliane Zillner und Carina Wiese. Regie führt Nikolai Müllerschön. Die Dreharbeiten für das Winterspecial dauern voraussichtlich bis Ende Februar 2020. Anschließend beginnen im Frühjahr die Dreharbeiten für acht neue Folgen der ORF/ZDF-Serie.

Mehr zum Inhalt:

Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) unternimmt mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht) einen winterlichen Aufstieg zur Ellmauer Halt – der höchsten Erhebung im Gebirgsmassiv des Wilden Kaisers. Die beiden geraten in einen aufziehenden Schneesturm, schaffen es aber zu einer einsam gelegenen Berghütte. Wenig später stürzt Rupert Althammer (Harald Krassnitzer) zur Tür herein. Außer Atem und stark unterkühlt berichtet er, dass seine Bergführerin Johanna Kirchner (Liliane Zillner) in eine Felsspalte gestürzt ist. Unter Einsatz ihres Lebens gelingt es Martin und Hans, die junge Frau fast unverletzt zu bergen. Doch dann offenbart Johanna Martin, dass sie unter körperlichen Problemen leidet. Eingehende Untersuchungen ergeben, dass Johanna Leukämie im Spätstadium hat. Ihre einzige Chance wäre eine Transplantation von Stammzellen. Die Suche nach einem geeigneten Spender bringen bisher verborgene Familienverhältnisse der Kirchners ans Licht, und Martin fragt sich bald, welche Rolle Rupert Althammer dabei spielt.

„Der Bergdoktor“ wird von der ndF: neue deutsche Filmgesellschaft mbH in Unterföhring (Produzent: Matthias Walther) im Auftrag von ZDF und ORF produziert.

