FPÖ – Graf: Ausbau der Fachhochschulen ist dreiste Ankündigung durch Wissenschaftsminister Faßmann

Minister Faßmann verkauft „alten Wein in neuen Schläuchen“

Wien (OTS) - „Wenn Wissenschaftsminister Faßmann heute hochtrabend 330 zusätzliche Studienplätze an Österreichs Fachhochschulen ankündigt, dann kann man das nur als ‚dreist‘ bezeichnen. Denn tatsächlich wurden bereits im Ministerratsvortrag vom 31. Oktober 2018 für das Folgejahr 450 und dann von 2020 bis 2023 1000 neue Plätze festgeschrieben. Was Minister Faßmann hier betreibt, ist der Verkauf von ‚altem Wein in neuen Schläuchen‘“, reagierte heute der freiheitliche Wissenschaftssprecher NAbg. Dr. Martin Graf.

„Die Faßmann-ÖVP war auch diejenige, die ursprünglich in Summe lediglich 440 Plätze für die Jahre 2020 bis 2023 wollte. Es ist dem damaligen FPÖ-Wissenschaftssprecher Axel Kassegger zu verdanken, dass es dann zumindest 1.000 Plätze wurden. Die Forderung der FPÖ über 2.000 neue Plätze wurde aber von der ÖVP blockiert. Wenn nun die schwarz-grüne Bundesregierung 330 Anfängerplätze als große Leistung verkauft und dafür von den schwarzen Sozialpartnern bejubelt wird, ist das mehr als peinlich. Das einzig wirklich neue ist eine bedingungslose Klientelpolitik für Bobos, NGOs und schwarze Netzwerke der Wirtschaft und Bünde - das alles natürlich zulasten des Steuerzahlers. Dass das System nun auch unsere Universitäten, Hochschulen und Fachhochschule aushungern soll, ist ein Skandal erster Güte“, bekräftigte Graf.

