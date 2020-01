Saudische Projekte in lebenswichtigen Sektoren bringt Entwicklung von Sokotra voran

Sokotra, Jemen (ots/PRNewswire) - Das saudische Entwicklungs- und Wiederaufbauprogramm für den Jemen (Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen, SDRPY) baut auf der jemenitischen Sokotra-Inselgruppe derzeit eine Reihe von lebenswichtigen Projekte in ganz unterschiedlichen Sektoren auf, wie etwa der Wasser- und Energiewirtschaft, der Gesundheitsversorgung, dem Verkehrswesen, der Bildung und der Fischerei. Das Programm soll den Inselbewohnern außerdem dabei helfen, die Zyklone und tropischen Stürme besser zu überstehen, von denen Sokotra häufig betroffen ist und die sintflutartige Regenfälle und verheerende Überschwemmungen mit sich bringen. Diese Projekte sollen die Bedürfnisse der Menschen auf dieser jemenitischen Insel befriedigen, sie sollen sich in sämtlichen Sektoren positiv auf die Dienstangebote auswirken sowie einen Beitrag zur Verbesserung des alltäglichen Lebensstandards leisten und dank der Arbeit, die durch die Projekte entsteht, für ein größeres Arbeitsplatzangebot sorgen.

Wasser

Angesichts der unzureichenden Wasserversorgung von Haushalten und öffentlichen Einrichtungen sowie häufiger Wassersperrungen im Gouvernement Sokotra hat das SDRPY eine Reihe von Projekten zum Wasserressourcenmanagement in der Provinz ausgearbeitet. Diese bestehen aus monatlichen Lieferungen von Diesel, mit dem Wasserpumpen betrieben werden sollen, dem Bau eines Wasserversorgungsnetzes, eines Staudamms, von Wasserspeichern, Wassertanks und -türmen, Brunnenbohrungen und der Versorgung mit Wassertanklastwagen. Das alles hilft, den Bedarf an sicherem Trinkwasser zu decken, Wasser für Nutztiere und für die Bewässerung von Feldern bereitzustellen und ganz allgemein das Leben der Menschen auf dem Archipel zu verbessern.

Elektrizität

Das SDRPY hat ein Sonderprojekt für das Management der Energieressourcen auf Sokotra aufgebaut, mit dem die Stromversorgung in der Provinz effizienter gemacht wird. Das Programm konnte die Arbeit am 3,75-MW-Kraftwerk Hadibu abschließen, was den Bau des Hauptgebäudes der Anlage sowie der Treibstofftanks umfasst. Zudem wird die Anlage durch das Programm mit Ölderivaten beliefert und bekam Notfallgeneratoren, um Stromausfällen vorzubeugen. Darüber hinaus betreibt das SDRPY das Projekt eines integrierten Elektrizitätswerks im Bezirk Qulansiyah, mit dem Gebäude, Speichertanks und Generatoren versorgt werden.

Gesundheit

Über das Programm konnte das Königreich Saudi-Arabien das Gesundheitswesen im Gouvernement Sokotra mit speziellen Projekten unterstützen, was etwa zu Verbesserungen im Mutter- und Kind-Zentrum geführt hat, das jetzt mithilfe des Programms mit modernen Laborgeräten und Ausrüstung für die Intensivversorgung ausgestattet ist. Außerdem hat das Programm das Krankenhaus von Sokotra mit Betten ausgestattet, Versorgungsmittel bereitgestellt und eine komplett ausgerüstete Notfallaufnahme eingerichtet und hat die Einrichtung an das öffentliche Stromnetz angeschlossen. Das SDRPY hat beim Wiederaufbau und bei der Neueinrichtung der Gesundheitszentren Najd und Amdhen geholfen, indem es für beide die medizinische Ausstattung finanziert hat.

Verkehr

Angesichts der strategischen Lage von Sokotra wurde der Verkehrssektor durch das SDRPY unterstützt, indem der Hafen der Insel ausgebaut und so seine Kapazität und Effizienz erhöht wurden. Diese Hilfe zeigte bereits positive Auswirkungen, was sich in einem größeren Volumen bei medizinischen Hilfsmitteln, kommerzieller Fracht und humanitärer Hilfe, die seit dem Start des Projekts über den Hafen abgewickelt wurden, niedergeschlagen hat.

Bildung

Das SDRPY hat auf Sokotra vier Schulen aufgebaut: Die Serdahen-Schule, die Qulansiyah-Schule und die Moan ibn Jabal-Schule in Qadhib sowie die Ali Bin Abi Talib-Schule in Demahd. Außerdem wurden für diese neuen Lernzentren über das Programm acht Schulbusse bereitgestellt und neue Lehrbücher gedruckt.

Fischerei

Zur Unterstützung einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion hat das Programm Sonderprojekte für den Fischereisektor aufgesetzt, von denen Fischer profitieren, die von den Zyklonen und tropischen Stürmen, die die Provinz heimgesucht haben, betroffen sind. Zu den Hilfsmaßnahmen gehören die Bereitstellung von 100 neuen Fischerbooten mit modernen Außenbordmotoren als Ersatz für gesunkene oder zerstörte Boote.

Notfallmaßnahmen und Rettungsdienste

Das Königreich Saudi-Arabien hat bei der Hilfe für Sokotra keine Mühen gescheut und auf entsprechende Bitten immer wieder reagiert, indem es Haupt- und Versorgungsstraßen offengehalten hat, deren Betrieb während der Zyklone, von denen die Insel im Laufe des Jahres immer wieder getroffen wurde, zusammenzubrechen drohte. Zudem arbeitet man mit den Behörden vor Ort zusammen, um die öffentliche Sicherheit aufrechtzuerhalten. Das SDRPY hat dafür gesorgt, dass die Bewohner von Sokotra während der Zyklone und Stürme leichter evakuiert werden konnten, indem es den Betrieb der notwendigen Maschinen und Ausrüstungen gewährleistete und Spezialisten aus dem Programm bereitstellte. Nach den tropischen Wirbelstürmen Pawan, Kiyar, Luban und Mekunu spielte das SDRPY jeweils eine entscheidende Rolle.

