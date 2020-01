Radio Wien bleibt stärkstes Lokalradio

Radiotest bestätigt 1.Platz unter den Lokalradios in Wien

Wien (OTS) - Radio Wien gelingt es, seinen Vorsprung im Ranking der Lokalradios in der Bundeshauptstadt zu halten und lässt damit seine sechs privaten Mitbewerber zurück.

Radio Wien zeigt sowohl bei den Marktanteilen als auch bei den Tagesreichweiten Stärke. Das ergibt der von den Marktforschungsinstituten GfK Austria und Ankordata durchgeführte Radiotest für den Zeitraum Jänner 2019 bis Dezember 2019. Insgesamt erreicht Radio Wien in seinem Sendegebiet täglich mehr als 300.000 Personen ab 10 Jahre (Mo-Fr).

Bei den Hörerinnen und Hörern ab 10 Jahre behauptet Radio Wien bei einem Marktanteil (Mo-Fr) von 15% seine Position an der Spitze der Wiener Lokalradios. Die Tagesreichweite (Mo-Fr) liegt bei 12,2%. In der Personengruppe „14 bis 49 Jahre“ (Mo-Fr) erreicht Radio Wien einen Marktanteil von 8% und eine Tagesreichweite von 6,6%. Besonders eindrucksvoll zeigt Radio Wien seinen Vorsprung in der Kernzielgruppe 35+ mit einem Marktanteil von 18% (Mo-Fr) und einer Tagesreichweite von 16,8% (Mo-Fr). Demnach hört jeder sechste Wiener/jede sechste Wienerin in der „Bevölkerungsgruppe 35+“ Radio Wien. In dieser Zielgruppe wird Radio Wien von mehr als doppelt so vielen Personen gehört wie sein stärkster privater Mitbieter.

Radio Wien wird auch online stark genutzt – 31.400 Sessions pro Tag bedeuten einen neuen Höchstwert des Radio Wien-Webradio-Angebots.

„Als Stadtsender versuchen wir jeden Tag aufs Neue, die Menschen in dieser Stadt „abzuholen“, ihre Themen, das, was sie bewegt und beschäftigt, gepaart mit der abwechslungsreichsten Musik. Diesen Weg gehen wir seit Jahren gemeinsam mit unseren Hörern und Hörerinnen, und er wird nie langweilig. Wir sind – und das vielleicht mehr denn je – ein Radio, wie Wien es braucht“, freut sich Radio Wien-Programmchefin Jasmin Dolati.

