Eventhalle neu: Bitte die Küche nicht ohne den Koch planen!

WK Wien zur Planung der neuen Multifunktionshalle: Architekturwettbewerb wichtig, aber Einbindung der Eventveranstalter unverzichtbar

Wien (OTS) - Die Umsetzung der neuen, multifunktionalen Arena für Großveranstaltungen geht in die nächste Runde. Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke und Wien Holding-Chef Kurt Gollowitzer gaben heute den Startschuss für den internationalen Architekturwettbewerb, der als EU-weiter, zweistufiger, offener Realisierungswettbewerb abgehalten wird.

Wirtschaftskammer Wien-Tourismusobmann Markus Grießler freut sich über das Fortschreiten des Projektes, sagt aber: „Es ist sehr erfreulich, dass die lange von uns gefordert Multifunktionshalle endlich umgesetzt wird. Ein internationaler Architekturwettbewerb ist ein wichtiger Meilenstein für dieses Projekt. Aber auch genau aus diesem Grund appelliere ich an die Politik, die Eventveranstalter in den Planungsprozess einzubeziehen.“ Deren Expertise ist für die optimale Umsetzung der neuen Halle unverzichtbar. „Denn was wäre die Planung einer Küche ohne die Expertise des Kochs, der später darin kochen soll?“ so Grießler.

