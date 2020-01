Wien und Großstädte werden immer heißer

UNIC 2020 – Green Infrastructure Future Summit am 16. und 17. April 2020, Universität für Bodenkultur Wien

Wien (OTS) - In Wien wird ein Temperatur-Anstieg von durchschnittlich 2,3°C in den nächsten 25 Jahren erwartet. Damit wird eine Erhöhung von 7,6°C der maximalen Tageshöchst-Temperatur des wärmsten Monats erreicht. Dies entspricht der derzeitigen Temperatur der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje.

„UNIC“ (www.unic.network) wurde für europaweite Stakeholder entwickelt, die das urbane Bild und die Lebensqualität in Europa gemeinsam verändern wollen und können. Namhafte ExpertInnen und Stadtverwaltungen werden mit der Bevölkerung gemeinsam Alternativen erarbeiten, um diese Hitze-Entwicklung einzudämmen. "Es braucht daher „Do-Tanks“ anstelle von „Think-Tanks“, so DI Doris Schnepf vom Mitveranstalter Green4Cities. Direkt im Anschluss an internationale Key Lectures werden bis zu zehn konkrete „Real Life Cases“ (u.a. Projekte wie die Begrünung und Kühlung von Museumsquartier und Naschmarkt in Wien) in einem Co-Creation-Lab erarbeitet. Ausgehend von der Problemstellung werden in Arbeitsgruppen Lösungen zu einem konkreten Projekt-Design inklusive Finanzierung entwickelt.

