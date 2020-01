Bei Google Play mit paysafecard sicher und ohne Angabe von Finanzdaten bezahlen

Neu in Österreich - Paysafe und Google kooperieren nun bereits in 16 Ländern

Wien (OTS) - Google hat paysafecard, dem globalen Marktführer im Bereich eCash und Teil der führenden spezialisierten Zahlungsplattform Paysafe, als neue Zahlungsoption im Google Play Store in Österreich und fünf weiteren europäischen Märkten (Schweiz, Italien, Portugal, Niederlande und Belgien) aktiviert. Mit paysafecard können Konsumenten im Internet einfach und sicher mit Bargeld bezahlen. Die Zahlung erfolgt über den Erwerb von 16-stelligen PINs, deren Guthaben über das Online-Zahlungskonto my paysafecard beliebig eingesetzt und kombiniert werden können. Persönliche Finanzdaten wie etwa zu einem Bankkonto oder zu einer Kreditkarte sind nicht nötig. Die Partnerschaft zwischen Google und paysafecard wird damit stetig erweitert und ist nun bereits in 16 Ländern verwendbar.

Damit können Millionen von Kunden Google Play und viele weitere Angebote am digitalen Marktplatz nutzen, die bisher davon ausgeschlossen waren – weil sie kein Bankkonto bzw. Kreditkarte besitzen oder diese (zumeist aus Sicherheitsbedenken) im Internet prinzipiell nicht verwenden wollen. So werden beispielsweise EU-weit immer noch 68 % der Transaktionen mit Bargeld bezahlt.

Udo Müller, CEO von paysafecard, zu dieser Kooperation: „Mit paysafecard können Menschen schnell, bequem und sicher online einkaufen, selbst wenn sie über kein Bankkonto verfügen oder einfach ihre Daten nicht weitergeben wollen. Kooperationen mit Partnern wie Google sind ein wesentlicher Aspekt unseres Wachstums und ermöglichen paysafecard, die Bedürfnisse von Millionen Kunden im Google Play Store abzudecken.“

paysafecard kann über ein Netzwerk von weltweit mehr als 650.000 Verkaufsstellen erworben werden, darunter 12.000 in Österreich. Dazu gehören führende Tankstellenketten, Supermärkte, Lottoannahmestellen und Kioske.

Über paysafecard

paysafecard, Marktführer im Bereich der Online Prepaid-Zahlungslösungen, wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wien. paysafecard ist Teil der internationalen Paysafe Group, welche über ein breites Portfolio von innovativen Zahlungslösungen und -services verfügt. paysafecard bietet Prepaid- bzw. Online-Bargeldlösungen unter den Marken paysafecard, my paysafecard, paysafecard Mastercard® und Paysafecash an. Erhältlich in über 650.000 Verkaufsstellen in fast 50 Ländern, ermöglicht paysafecard einfache und sichere Onlinetransaktionen mit Bargeld. Durch die Verwendung einer 16-stelligen paysafecard PIN benötigen Kunden für die Bezahlung im Internet weder Konto noch Kreditkarte; vertrauliche Finanzdaten des Kunden bleiben auf diese Weise geschützt. Im Jahr 2018 entwickelte paysafecard Paysafecash, womit Kunden einfach und sicher Online-Käufe im Nachhinein in einer Partnerfiliale mit Bargeld bezahlen können. Paysafecash ist bereits in mehr als 20 Ländern verfügbar. 2018 erreichte paysafecard ein Transaktionsvolumen von über 3 Milliarden Euro. www.paysafecard.com

Über Paysafe

Die Paysafe Gruppe (Paysafe) ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Paymentlösungen mit dem zentralen Ziel, Unternehmen und Konsumenten zu verbinden, um nahtlose Zahlungsvorgänge zu ermöglichen. Dabei wird auf die internationale, branchenführende Expertise im Processing, bei digitalen Wallets, Kartenzahlungen und Bargeldlösungen für das Internet zurückgegriffen.

Mit über 20 Jahren Erfahrung im Online-Zahlungsgeschäft, einem jährlichen Gesamttransaktionsvolumen von mehr als 85 Mrd. USD und rund 3.000 Mitarbeitern an über 12 globalen Standorten verbindet Paysafe Unternehmen und Verbraucher weltweit durch über 200 Zahlungsarten in mehr als 40 verschiedenen Währungen. Die Lösungen werden auf einer integrierten Plattform geboten und sind auf mobile-initiierte Zahlungen, real-time analytics und die Konvergenz von stationärem und digitalem Handel ausgerichtet.

