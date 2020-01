Die grosso holding beteiligt sich mit 30 % an der Invest-Design Vermögensverwaltung, mit Sitz in Linz.

Der Fokus der Vermögensverwaltung liegt auf Entwicklung und Durchführung hochspezialisierter intelligenter alternativer Investment-Strategien.

Wien (OTS) - Die Invest-Design ist eine von Mag. Martin Birngruber und Mag. Andreas Hofmann geführte Vermögensverwaltung mit Fokus auf Entwicklung und Durchführung hochspezialisierter intelligenter alternativer Investment-Strategien. Das verwaltete Vermögen beläuft sich derzeit auf EUR 50 Mio.

Invest-Design bietet ein Anlagespektrum, das von konservativen bis hin zu hochspekulativen Handelsstrategien reicht. Als bankunabhängiger und innovativer Anbieter zählen neben Privatkunden, Stiftungen und Family Offices auch Unternehmen zu den Kunden der Invest-Design.

Für die grosso holding ist die Invest-Design Vermögensverwaltung ein strategisches Investment und ergänzt damit gut das Portfolio der grosso holding im Bereich Finanzdienstleistungen. Überzeugend war, dass Invest-Design auf Basis von mathematischen Modellen Investitionsentscheidungen trifft, um daraus positive Erträge zu erwirtschaften. Um Anleger-Kunden einzigartige Handelsstrategien anbieten zu können, bedarf es der intensiven Auseinandersetzung mit diesen komplexen Finanzprodukten. Dies geschieht unter anderem in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Finanzmathematik und Angewandte Zahlentheorie der Johannes Kepler Universität Linz.

Über grosso holding Gesellschaft mbH

Die grosso holding ist eine Beteiligungsholding, die im mehrheitlichen Eigentum von Dr. Erhard F. Grossnigg steht. Die Unternehmung mit Sitz in Wien wurde 1992 gegründet. Der Investmentfokus der grosso holding liegt einerseits auf old-economy Unternehmen, aber auch Finanz-, IT- und Technologieunternehmen sowie Unternehmen im Bereich der Automobilzulieferindustrie zählen zum Portfolio und sind von Interesse. Die old-economy Unternehmen werden vornehmlich gemeinsam mit der Austro Holding GmbH gehalten. Das Investmentziel der grosso holding ist ein langfristiges. Investments werden in der Regel lange im Verbund gehalten, gesunde Entwicklung und nachhaltiger Vermögensaufbau sind vorrangige Ziele.

Über Invest-Design Vermögensverwaltungs GmbH

Invest-Design ist eine österreichische Vermögensverwaltung in Linz die 2003 gegründet wurde. Das Unternehmen entwickelt und managt innovative Veranlagungsstrategien, deren Erträge mittels börsengehandelter Optionen auf den S&P 500 Aktienindex erwirtschaftet werden. Die Handelsentscheidungen basieren dabei auf mathematischen Modellen, die von Invest-Design in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Finanzmathematik und Angewandte Zahlentheorie der Johannes Kepler Universität Linz entwickelt wurden. Auf Basis jahrelanger Erfahrung in der bankunabhängigen Anlageberatung ist Invest-Design für Privatkunden, Firmenkunden und Stiftungen erfolgreich tätig.

