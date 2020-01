Radiotest 2019_4: Mehr als 500.000 Menschen hören täglich Radio Niederösterreich

Unangefochten klarer regionaler Marktführer – Zuwachs in der Tagesreichweite - Landesdirektor Gollinger: „Menschen schätzen journalistische Kompetenz des ORF Niederösterreich“

Der neue Radiotest 2019_4 zeigt Radio Niederösterreich unverändert als klaren regionalen Marktführer mit stabilen Werten und großem Vorsprung auf die privaten Kommerzsender.

Der Marktanteil in der niederösterreichischen Gesamtbevölkerung ab zehn Jahren liegt Montag bis Sonntag unverändert bei 28%. Die Tagesreichweite stieg im Vergleich zum Vorjahr sogar noch an und liegt bei 24,2%.

Radio Niederösterreich wird von 502.000 Menschen im Verbreitungsgebiet (davon 362.000 in Niederösterreich) gehört. Das sind um 10.000 (bzw. 9.000 im Bundesland) mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Von Montag bis Freitag liegt die Tagesreichweite mit 515.000 Hörerinnen und Hörern (davon 366.000 in Niederösterreich) sogar noch etwas höher.

*Klare regionale Nummer 1 in der Hauptzielgruppe 35plus

Besonders stark punktet Radio Niederösterreich weiterhin in seiner Hauptzielgruppe: Bei den über 35jährigen liegt die Tagesreichweite Montag bis Sonntag bei 31,8%. Der Marktanteil beträgt 33%, ist mehr als doppelt so hoch wie der aller privaten Inlandsender in Niederösterreich zusammen und mehr als fünf Mal höher als der des erfolgreichsten privaten Inlandsenders.

*Vertrauen in Angebot und journalistische Kompetenz

Für ORF Niederösterreich-Landesdirektor Norbert Gollinger ist der aktuelle Radiotest ein „neuerlicher Beweis, wie sehr die Menschen unserem Angebot vertrauen und die journalistische Kompetenz des ORF NÖ schätzen“.

Und das trotz einer sich dramatisch verändernden elektronischen Medienlandschaft und ständig wachsender Vielfalt: „Die Bevölkerung bleibt ganz offensichtlich gerne beim verlässlichen öffentlich-rechtlichen Radio, wenn es um Informationen aus der eigenen Region geht, um praktische Tipps für den Alltag sowie eine angenehme, melodienreiche und flotte Musik.“

*Erfolg für gesamte ORF-Senderfamilie in Niederösterreich

Insgesamt entfallen im Beobachtungszeitraum in Niederösterreich 81 von 100 gehörten Radio-Minuten auf das Programmangebot der ORF-Senderfamilie (gegenüber 79 im Jahr davor). Das ist fast vierfach mehr als alle inländischen Kommerzsender zusammen erreichen.

Und bei den über 35jährigen liegt der Marktanteil aller ORF-Radios in Niederösterreich sogar bei 85% - ein um über fünf Mal höherer Wert als der aller inländischen Kommerzsender zusammen.

