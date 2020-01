ORF RADIO OBERÖSTERREICH weiter auf Steigflug

33.000 neue Hörerinnen und Hörer

Linz (OTS) - So kann es im neuen Jahrzehnt weitergehen! ORF RADIO OBERÖSTERREICH legt weiter kräftig zu und sagt „Herzlich willkommen“ zu 33.000 neuen Hörerinnen und Hörern! Der aktuelle Radiotest der unabhängigen Marktforschungsinstitute GfK Austria und Ankordata für das Jahr 2019 zeigt sehr deutlich: Das Radioprogramm des ORF OBERÖSTERREICH kann in allen Altersgruppen kräftig dazugewinnen und baut damit seine klare regionale Marktführerschaft weiter aus.

Es gibt nur positive Zahlen! So könnte man den aktuellen Radiotest für ORF RADIO OBERÖSTERREICH zusammenfassen. Auf dem stark umkämpften Gesamt-Radiomarkt gab es bei den Marktanteilen ein kräftiges Plus von 3 Prozentpunkten auf 28 % (Mo. – Fr., 10+). Ein ganz ähnliches Bild zeigen die Tagesreichweiten. Auch hier konnte das Radioprogramm des ORF OBERÖSTERREICH von 24,1 % auf 26,3 % zulegen, ein Plus von 2,2 Prozentpunkten (Mo. – Fr., 10+).

Die Zuwächse betreffen aber nicht nur den Gesamtmarkt, sondern zeigen sich auch bei näherer Betrachtung der verschiedenen Altersgruppen. Bei der Zielgruppe 35+ gibt es ein klares Plus sowohl bei den Marktanteilen – von 32 % auf 34 % – als auch bei den Reichweiten – von 31,4 auf 34,4 % (Mo. – So., 35+). Umgelegt bedeutet das, dass jede und jeder Dritte in Oberösterreich ORF RADIO OBERÖSTERREICH aufgedreht hat! Insgesamt sind es im Sendegebiet 371.000 Hörerinnen und Hörer täglich (Mo. – Fr.)!

ORF RADIO OBERÖSTERREICH zeigt aber auch beachtliche Zuwächse in der Altersgruppe „14 – 49“ sowohl bei den Marktanteilen – da kann ORF RADIO OBERÖSTERREICH im Werktagdurchschnitt (Mo. – Fr.) sogar um 4 Prozentpunkte zulegen – auch bei den Tagesreichweiten.

„Wir haben ein sehr arbeitsintensives und ereignisreiches Jahr hinter uns“, lässt ORF-Landesdirektor Mag. Kurt Rammerstorfer die vergangenen Monate noch einmal Revue passieren. „Da war auch vieles dabei, das wir in Größe und Umfang nicht vorhersehen konnten. Ich denke da nur an die Schneekatastrophe zu Beginn des Jahres, die die gesamte Mannschaft des ORF OBERÖSTERREICH – Redaktion wie Technik – vor große Herausforderungen gestellt hat. Oder etwa die bundespolitischen Turbulenzen im Frühling mit der vorgezogenen Nationalratswahl im Herbst. Dazu kam auch 2019 ein großes zeitgeschichtliches Jubiläum, das vor allem Oberösterreich und hier den ORF OBERÖSTERREICH im speziellen gefordert hat: die Gedenkfeiern und die Berichtserstattung rund um den Fall des Eisernen Vorhangs vor 30 Jahren.

Die große Zustimmung der Menschen im Land zeigt uns, dass wir zu ihrer Zufriedenheit gearbeitet haben – dafür bedanken wir uns sehr herzlich bei allen unseren Hörerinnen und Hörern. Vor allem aber begrüßen wir 33.000 neue Mitglieder in unserer großen RADIO OBERÖSTERREICH-Familie sehr, sehr herzlich“, so Rammerstorfer.

Der aktuelle Radiotest für das Jahr 2019 stellt der gesamten Radioflotte des ORF ein hervorragendes Zeugnis aus: Der ORF erreicht mit seinen Radioangeboten bundesweit fast 5 Millionen Hörerinnen und Hörer täglich! Mit 74 % Marktanteil entfallen drei von vier gehörten Radiominuten in ganz Österreich auf die Programme des ORF, die Tagesreichweite liegt bei über 63 % (Mo. – So., 10+).

Ein sehr erfolgreiches Jahr war es auch wieder für die tägliche regionale Fernseh-Informationssendung „Oberösterreich heute“. Sie liegt beim Publikumsinteresse österreichweit an der Spitze und verzeichnete im abgelaufenen Jahr einen Marktanteil von 48 % (Mo. – So.) und eine Reichweite von 14 %. Das entspricht im Schnitt 177.000 Seherinnen und Sehern täglich.

Auch die Homepage des ORF Oberösterreich unter der Adresse ooe.ORF.at war in den vergangenen Monaten erfolgreicher denn je. Bei den Zugriffen auf die Website wurde 2019 ein Zuwachs von mehr als 15 % verzeichnet. Das umfangreiche Informationsangebot wurde Ende des Jahres durch die neue „ORF OBERÖSTERREICH“-App für Smartphones noch einmal deutlich erweitert.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Oberösterreich

Landesdirektion

+43 (0)732/6900-24211

landesdirektion.ooe @ orf.at

ooe.ORF.at