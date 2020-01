Radiotest: Radio Arabella auf Augenhöhe mit ORF*

DER private Lieblingssender für Wien und Niederösterreich.

Ich möchte mich vor allem bei unseren Hörerinnen und Hörern für ihre Treue bedanken – besonders für die extreme Stabilität von Radio Arabella am Gesamtmarkt 10+, der seit 2 Jahren unverändert ist. Ich kann versprechen, dass Radio Arabella auch weiterhin mit neuen Konzepten und innovativen Ideen für frischen Wind in der Radiolandschaft sorgen wird. Mit „Radio Arabella zahlt Ihre Miete“ und der neuen 80er Show haben wir gleich zu Beginn des Jahres neue Schwerpunkte im Programm gesetzt Programmleitung Mag. Eva-Maria Rauber-Cattarozzi

Der Radiotest beweist für Radio Arabella und die gesamte Radiobranche, dass „Radio“ das Lieblingsmedium mit der höchsten Mediennutzungszeit ist. Es ist sehr erfreulich, dass die Radionutzung der Österreicherinnen und Österreicher signifikant gestiegen ist. Ich freue mich mit dem gesamten Arabella-Team über die großartigen Erfolge von Radio Arabella auf allen Plattformen UKW, DAB+ und den Online-Audiodiensten mit Smartspeaker-Skills oder Smartphone-Apps. Radio Arabella punktet nicht nur mit seiner regionalen Verankerung, den großartigen Radioteams in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich, sondern auch mit seinem neuen österreich-weitem Radioangebot „Arabella Relax“. Der neue Sender aus der Radio Arabella-Senderfamilie, auf dem digital-terrestrischen Radiostandard DAB+, erweitert das bisherige Arabella-Programmangebot – dies mit einer gewohnt kostenlosen und unabhängigen Radio-Versorgung in Österreich über Antenne. Geschäftsführer Mag. Wolfgang Struber

Wien (OTS) - Am hart umkämpften Radiomarkt in der Bundeshauptstadt Wien wird der Erfolgskurs von Radio Arabella erneut bestätigt. Die Marktposition von Radio Arabella in der wichtigen werberelevanten Zielgruppe der 14-49-jährigen ist auf Augenhöhe mit dem ORF-Regionalradio Wien. Radio Wien kommt in dieser Zielgruppe auf 7% Marktanteil (Quelle: GfK Austria GmbH, ANKORDATA: Radiotest 2019_4, Montag- Sonntag, 14-49), Radio Arabella Wien weist hier einen sensationellen Marktanteil von 6% auf. Dazu der Geschäftsführer von Radio Arabella, Mag. Wolfgang Struber: „Darauf sind wir sehr stolz. Radio Arabella ist die klare Nummer 1 für die regionale Werbewirtschaft.“ In der Erwachsenenzielgruppe 35+, in der Radio Arabella traditionell sehr stark ist, erzielt Radio Arabella 1/3 mehr Hörer als der österreichweite Sender kronehit in Wien (Quelle: GfK Austria GmbH, ANKORDATA: Radiotest 2019_4, Montag- Sonntag, 35+). Auch am niederösterreichischen Gesamtradiomarkt begeistert Radio Arabella seine Hörerinnen und Hörer mit Wachstum. So konnte der Marktanteil von 4% auf 8% verdoppelt werden (Quelle: GfK Austria GmbH, ANKORDATA: Radiotest 2019_4, Montag- Sonntag, 14-49, VG2).



(*) GfK Austria GmbH, ANKORDATA: Radiotest 2019_4, 14-49 Jahre, Montag – Sonntag, Vergleich: Radio Wien

