Ellensohn gratuliert Werner Sedlak zur Position des Stadtrechnungshofdirektors

Dank an den Ende Juni scheidenden Stadtrechnungshofdirektor Peter Pollak für 10 Jahre erfolgreiche Arbeit

Wien (OTS) - David Ellensohn, Klubobmann der Grünen Wien, gratuliert Werner Sedlak zur neuen Position als künftiger Direktor des Wiener Stadtrechnungshofes. Sedlak wurde im heutigen Gemeinderat auf Vorschlag von Bürgermeister Ludwig zum Stadtrechnungshofdirektor gewählt. „Werner Sedlak ist als bisheriger Leiter der MA 35 gewohnt, in einem komplexen Umfeld zu arbeiten und hat nicht nur jahrelange Erfahrung in diesem Bereich, sondern auch starke Führungsqualitäten. Ich wünsche Werner Sedlak viel Erfolg in seiner neuen Position“. Ellensohn bedankt sich auch beim Ende Juni ausscheidenden Stadtrechnungshofdirektor Peter Pollak, der dieses Amt 10 Jahre innehatte. „Direktor Peter Pollak hat hervorragende Arbeit geleistet, sich durch Unabhängigkeit und Transparenz ausgezeichnet, genießt über alle Parteigrenzen hinaus hohes Ansehen und hat das ehemalige Kontrollamt zum Stadtrechnungshof weiterentwickelt“, so Ellensohn abschließend.









