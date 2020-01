Lifting ohne Operation: Mit Ultherapy bei OmniMed

Mit dem innovativen Ultraschallverfahren Ultherapy bietet OmniMed ein nicht-chirurgisches Lifting in Eisenstadt, Linz und Klagenfurt.

Eisenstadt/Linz/Klagenfurt (OTS) - Mit fortschreitendem Alter macht sich die Zahl der Lebensjahre unweigerlich auch im Gesicht bemerkbar: Haut und Gewebe werden schlaffer. Viele Menschen wollen dem entgegenwirken, schrecken aber vor einem chirurgischen Eingriff wie einem Facelift zurück. Für diese Patienten bietet OmniMed, die Ordination für Ästhetik mit Standorten in Eisenstadt, Linz und Klagenfurt nun eine nicht-invasive Lösung: Ultherapy. Dieses Verfahren arbeitet mit mikrofokussierter Ultraschallenergie in drei verschiedenen Wellenlängen. Durch die Erwärmung des Gewebes kommt es zur Neubildung von Kollagen und Elastin. So werden die Hautoberfläche und das Bindegewebe durch den körpereigenen Heilungsprozess wieder gestrafft. Die Vorteile gegenüber anderen Methoden: Bei Ultherapy gibt es keine Ausfallszeiten, eine Behandlung reicht meist aus und sollte etwa alle 18 Monate wiederholt werden. Die Behandlungkosten für Ultherapy bei OmniMed betragen 600 € für die Augenbrauen, 1.000 € für Dekolleté, Hals sowie Doppelkinn, 2.000 € für Hängebäckchen und 3.000 € für das gesamte Gesicht.

