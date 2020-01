ORF SPORT + mit der Mountain Attack Saalbach 2020

Am 30. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 30. Jänner 2020, in ORF SPORT + sind das FIS Alpine Ski World Cup Magazine 2019/20 (Kitzbühel und Bansko) um 19.00 Uhr, das Snowboard FIS World Cup Magazine (Seiser Alm, Piancavallo und Big White) um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte von der Mountain Attack Saalbach 2020 um 20.15 Uhr und von der World Tour – Grand Prix in Tel Aviv um 20.30 Uhr.

Der Sieger des Marathons bei der Mountain Attack 2020 in Saalbach-Hinterglemm kommt aus Österreich: Jakob Herrmann siegte vor dem Italiener Michele Boscacci und vor Armin Höfl aus Österreich. Bei den Damen ging der Sieg an die Italienerin Alba De Silvestro – vor Michaela Eßl aus Österreich und vor Elena Nicolini aus Italien.

