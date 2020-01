FPÖ – Bösch begrüßt die Umbenennung der Stifts- in Spannocchi-Kaserne

General Spannocchi war nicht nur ein großer Patriot, sondern auch ein tapferer Soldat!

Wien (OTS) - Spannocchi, Absolvent der Maria-Theresianischen Militärakademie in der Zwischenkriegszeit, erlebte als Vertreter seiner Generation den Zweiten Weltkrieg an vielen Fronten. Er wurde hoch ausgezeichnet, verwundet und geriet zu Kriegsende schließlich in Gefangenschaft“, erklärte der freiheitliche Wehrsprecher NAbg. Dr. Reinhard E. Bösch zur Namensänderung der Stifts- in Spannocchi-Kaserne.

„Diese Erfahrungen voller Leid und Gefahr konnte er tatkräftig für die neuerstandene Republik Österreich nutzen und in das von ihm entwickelte Raumverteidigungskonzept, der sogenannten ‚Spannocchi-Doktrin‘, einfließen lassen. Er prägte somit das Österreichische Bundesheer auf Jahrzehnte, vornehmlich in der Zeit und der Bedrohungslage des ‚Kalten Krieges‘. General Spannocchi diente im höchsten Ausmaße unserer Republik und deren Sicherheit und hat sich diese posthume Ehrung klar verdient“, betonte Bösch.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at