NEOS Wien/Gara: SPÖ-Klimapläne decken sich nicht mit der Realität

Stefan Gara: „Schöne Worte vor der Wahl – die Taten lassen aber zu wünschen übrig!“

Wien (OTS) - Die SPÖ-Klimaprojekte für Wien waren Thema der Aktuellen Stunde im Gemeinderat am Mittwoch. NEOS Wien Klimaschutzsprecher Stefan Gara kritisiert, dass die vorige Woche präsentierten Pläne im kompletten Widerspruch zu den Handlungen der SPÖ stehen: „Papier ist geduldig – der Klimawandel nicht. Wir lesen schöne Ideen zum Klimaschutz – wenn es aber um die konkrete Umsetzung geht, steht die SPÖ immer auf der Bremse. Wo sind denn beim riesigen Stadtentwicklungsgebiet Nordbahnhof die Solaranlagen auf den Dächern, wo sind begrünte Dächer? Fehlanzeige! Alle unsere Anträge zum Photovoltaik-Ausbau wurden von der SPÖ in den vergangenen Jahren abgelehnt – jetzt werden nur allgemeine Zahlen ohne konkrete Pläne präsentiert, die bedeuten, dass 100.000 Solaranlagen in den nächsten 10 Jahren installiert werden sollen. Das passt nicht zusammen!“ Einmal mehr fordere ich eine solarfreundliche Bauordnung

Gara sieht auch beim Thema Autoverkehr massive Widersprüche zwischen Theorie und Praxis bei der Wiener SPÖ: „In dem Positionspapier heißt es, der massive Öffi-Ausbau würde die Autos in Wien überflüssig machen. Gleichzeitig will man den Lobautunnel weiterhin bauen. Die SPÖ ist in Sachen Klimaschutz einfach nicht glaubwürdig!“

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Ralph Waldhauser

Leitung Kommunikation

+43 664 849 15 40

ralph.waldhauser @ neos.eu