Continental zeigt volles Programm auf den Motorradmessen - Vom 7. bis 9. Februar 2020 auf der Welser „Moto Austria“

Sechs neue „Saison-Sensationen“ zum Anfassen - Spektakuläre Test-BMW S 1000 RR mit Conti-Messtechnik - Viel Information und Unterhaltung

Wien (OTS) - Alle sechs Neuerscheinungen aus dem aktuellen Motorradreifen-Programm zeigt Continental auf den Frühjahresmessen „Moto Austria“ in Wels, „Imot“ in München und „Motorräder“ in Dortmund. Außerdem im Gepäck sind neben der neuen Test-BMW S 1000 RR mit Continental-Messtechnik jede Menge Information und Unterhaltung rund um das vielschichtige Thema Motorradreifen.

Los geht es vom 7. bis 9. Februar 2020 mit der Welser „Moto Austria“, gefolgt von der Münchner „Imot“ vom 14. bis 16. Februar. „Sechs Richtige“ stehen im Mittelpunkt des Interesses: Die drei neuen Sportreifen ContiRaceAttack 2, ContiRaceAttack 2 Street und ContiSportAttack 4 für Rennstrecke, Straße und Alltag, der Tourensportler ContiRoad für Dauerläufer, der ContiStreet für Stadt und Land sowie der kernige Geländegänger TKC 70 Rocks mit Marathon-Genen. Reifenentwickler, Testfahrer und „Alltagshelden“ vom Motorradsport bis hin zu Abenteuer-Reisenden werden am Stand des Continental-Teams mit den Besucherinnen und Besuchern „Benzin reden“.

Zurzeit noch im Aufbau ist die spektakuläre Test-BMW S 1000 RR, die mit hoch sensibler Continental-Messtechnik ein wichtiger Baustein bei der Entwicklung neuer Reifen ist. Sie wird auf der „Motorräder“ in Dortmund vom 5. bis 8. März erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Mit den erneuten Messe-Aktivitäten zeigt Continental neben den sechs Neuen und dem gesamten Motorrad- und Rollerreifen-Programm 2020 auch Präsenz vor Ort. „Der Dialog mit unseren Kunden ist wichtiger Bestandteil unserer Philosophie. So präsentieren wir nicht nur unser Programm, sondern können auch die Erfahrungen und Erwartungen der Motorradfahrer in die Entwicklung neuer Reifen einfließen lassen“, betont Vertriebs-Chef Martin Burdorf die Bedeutung des „Dialogs auf Augenhöhe“ Continental-Motorradreifenprogramm unter conti-moto.de, alle Freigaben von Continental unter reifen-freigaben.de

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Vordermayer

Leitung Communications / PR, Semperit Reifen GmbH

Mobil: +43 676 3193500, E-Mail: wolfgang.vordermayer @ conti.de