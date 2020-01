WKW Ruck: Parken in Wien muss klar und einfach werden

Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck: Müssen das Chaos in der Parkraumbewirtschaftung schleunigst bereinigen.

Wien (OTS) - Die Vielzahl der unterschiedlichsten Parkregelungen in Wien nimmt laufend zu, wie auch der heutigen Ausgabe der Tageszeitung „Die Presse“ wieder zu entnehmen ist. So wird es alleine im 15. Bezirk künftig fünf unterschiedliche Parkregelungen geben. „Das zeigt einmal mehr, dass es bei der Parkraumbewirtschaftung akuten Handlungsbedarf gibt. Wir müssen hier das Chaos schleunigst bereinigen. Wir brauchen eine klare, verständliche und Wien-weit gültige Regelung. Sie sollte so einfach sein, dass sie locker auf der Rückseite eines Parkscheins Platz hat“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Michael Vorauer – Presse und Newsroom

T. 01 51450 1476

M. 0664 403 01 91

E. michael.vorauer @ wkw.at

W. news/wko.at/wien