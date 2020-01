ORF zum achten Mal „Redaktion des Jahres“, Tobias Pötzelsberger ist „Journalist des Jahres“

Wien (OTS) - Zum bereits 16. Mal zeichnete das Branchenblatt „Der Österreichische Journalist“ bei einer Gala am Dienstag, dem 28. Jänner 2020, die „Journalisten des Jahres“ aus. Tobias Pötzelsberger wurde als „Journalist des Jahres“ geehrt – damit ging die Auszeichnung zum fünften Mal an den ORF. Zum bereits achten Mal darf sich der ORF über den Titel „Redaktion des Jahres“ freuen. Insgesamt wurden 32 ORF-Journalistinnen und -Journalisten in den einzelnen Ressorts ausgezeichnet, darunter mit Cornelia Primosch (Außenpolitik/EU), Lisa Gadenstätter (Chronik), Alina Zellhofer (Sport), Markus Wadsak (Wissenschaft), Peter Klien (Unterhaltung) und Ulla Kramar-Schmid (Investigation) gleich sechs Ressort-Sieger/innen. Moderatorin und Redakteurin Elisabeth Pauer aus dem ORF-Landesstudio Burgenland ist „Lokaljournalistin des Jahres“ für das Bundesland Burgenland. Der Sonderpreis Analyse ging an ORF-Politik-Experte Peter Filzmaier.

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz: „Wie wichtig unabhängiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk gerade auch in innenpolitisch turbulenten Zeiten ist, haben die Entwicklungen im Jahr 2019 rund um die Regierungskrise unterstrichen. Mit einem breiten Angebot informiert der ORF die Österreicherinnen und Österreicher im Fernsehen, Radio und Online umfassend und aktuell. Die Kombination aus erfahrenen Kolleginnen und Kollegen und jungen Talenten in den Redaktionen wird vom Publikum sehr gut aufgenommen. Zahlreiche internationale und nationale Auszeichnungen, wie die Ehrung der Journalistinnen und Journalisten des Jahres 2019, zeigen die Wertschätzung für ihre Arbeit.“

In folgenden Kategorien wurden ORF-Journalistinnen und -Journalisten zu den besten des Landes gewählt:

Chefredaktion:

Platz 11: Ingrid Thurnher

Innenpolitik:

Platz 3: Armin Wolf

Platz 5: Tobis Pötzelsberger

Platz 7: Susanne Schnabl

Platz 9: Hans Bürger

Investigation:

Platz 1: Ulla Kramar-Schmid

Kultur:

Platz 2: Clarissa Stadler

Außenpolitik/EU:

Platz 1: Cornelia Primosch

Platz 2: Karim EI-Gawhary

Platz 6: Cornelia Vospernik

Platz 7: Andreas Pfeifer

Platz 9: Roland Adrowitzer

Wirtschaft:

Platz 2: Dieter Bornemann

Platz 7: Esther Mitterstieler

Aufgefallen:

Platz 2: Simone Stribl

Platz 7: Sophie-Kristin Hausberger

Sport:

Platz 1: Alina Zellhofer

Platz 2: Rainer Pariasek

Platz 5: Adi Niederkorn

Platz 6: Oliver Polzer

Unterhaltung:

Platz 1: Peter Klien

Platz 5: Doris Glaser

Platz 6: Oliver Baier

Medien:

Platz 2: Stefan Kappacher

Platz 9: Nadja Hahn

Platz 10: Rosanna Atzara

Wissenschaft:

Platz 1: Markus Wadsak

Platz 2: Barbara Daser

Platz 9: Marlene Nowotny

Chronik:

Platz 1: Lisa Gadenstätter

Platz 2: Bernt Koschuh

Platz 6: Petra Pichler

