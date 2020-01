„ORF III AKTUELL“: Angelobung der Minister/innen am 29. Jänner um 9.55 Uhr live aus der Wiener Hofburg

Außerdem: „ORF III AKTUELL“ live von der Regierungsklausur in Krems am 29. Jänner um 14.00 Uhr und am 30. Jänner um 10.55 Uhr

Wien (OTS) - Aufgrund der Änderung des Bundesministeriengesetzes, bedingt durch neue Zuständigkeiten mancher Ressorts, werden neun Mitglieder der türkis-grünen Bundesregierung morgen, am Mittwoch, dem 29. Jänner 2020, neu angelobt. „ORF III AKTUELL“ überträgt die von Bundespräsident Alexander Van der Bellen durchgeführte Angelobung der Ministerinnen und Minister um 9.55 Uhr live aus der Wiener Hofburg.

Ebenfalls morgen startet die zweitägige Regierungsklausur in Krems, über die „ORF III AKTUELL“ an beiden Tagen berichtet. So sind am Mittwoch um 14.00 Uhr die ersten Statements der Regierungsmitglieder live aus Krems zu sehen, am Donnerstag, dem 30. Jänner, überträgt „ORF III AKTUELL“ bereits am Vormittag um 10.55 Uhr die Abschluss-Pressekonferenz live. Der Schwerpunkt soll dabei auf der geplanten Steuerreform liegen.

