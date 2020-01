ORF III am Mittwoch: Premieren „Das unbekannte Schladming“ und „Winterzauber, Obertauern und die Beatles mit Marlies Raich“

Außerdem: „treffpunkt medizin“ und „MERYNS sprechzimmer“ über Medikamente und natürliche Alternativen

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Mittwoch, dem 29. Jänner 2020, in „Heimat Österreich“ und „Land der Berge“ zwei winterliche Dokupremieren, ehe sich „treffpunkt medizin“ und „MERYNS sprechzimmer“ mit den Gefahren rezeptfreier Medikamente und gesunder Alternativen aus der Natur auseinandersetzen.

Den Hauptabend-Auftakt macht im Rahmen von „Heimat Österreich“ die Neuproduktion „Das unbekannte Schladming“ (20.15 Uhr) von Wolfgang Niedermair. Wenn der Weltcup in Schladming Halt macht, ist die Saison an ihrem jährlichen Höhepunkt angekommen. Das berühmte „Nightrace“ begeistert Zigtausende Besucher/innen und Fernsehzuschauer/innen. Dabei ist Schladming in kleinen Teilen noch immer das, was es einst war: ein beschaulicher Ort voller landschaftlicher Reize, geprägt von der Idylle einer bergbäuerlichen Lebenskultur. Der Film zeigt das unbekannte Schladming mit jenen Menschen und Orten, wo das Leben im Einklang mit der Natur und mit dem Jahreskreislauf stattfindet – und wo der Winter die ruhigste Saison im Jahr ist.

„Land der Berge“ präsentiert anschließend die von Theresa Weiler gestaltete neue Dokumentation „Winterzauber, Obertauern und die Beatles mit Marlies Raich“ (21.05 Uhr). 55 Jahre ist es her, dass die britische Kultband für Dreharbeiten zum Film „HELP!“ in die Salzburger Skiregion Obertauern kam. Seitdem ist das Skigebiet weltweit bekannt und als eines der schneereichsten der Alpen zum Winterwonderland bzw. gar zur Partymeile für Touristinnen und Touristen aus aller Welt geworden. Ob Obertauern auch sanft, entschleunigt und trotzdem inspirierend sein kann, erkundet Marlies Raich auf den Spuren der Beatles im Schnee: In erhellenden Gesprächen mit den damaligen Skidoubles der Beatles, bei einer panoramareichen Skitour, beim Freeriden oder einer romantischen Wildfütterung.

Ab 21.55 Uhr geht es von den schönsten Plätzen Österreichs zu spannenden medizinischen Themen. „treffpunkt medizin“ zeigt die neue Doku „Der Arzt bin ich: Wie gefährlich sind rezeptfreie Medikamente?“ (21.55 Uhr). Die Apotheken bieten regalweise rezeptfreie Präparate, für die auch massiv geworben wird. Auch das Angebot im Internet ist überbordend und zudem in der Herstellung selten nachvollziehbar. Dennoch greifen immer mehr Menschen bei den unterschiedlichsten Beschwerden zu Tabletten, Präparaten und Nahrungsergänzungen, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren. Doch wer kontrolliert Wirkung und Nebenwirkungen?

Abschließend befasst sich „MERYNS sprechzimmer“ mit dem Thema „Pflanze statt Pille: Antibiotika aus der Natur“ (22.45 Uhr). Antibiotika-Resistenzen unterschiedlichster Bakterien und Keime werden in der Behandlung von Krankheiten weltweit zunehmend zum Problem. Omas Hausapotheke mit Salbei, Thymian und Zwiebel wird also auf hohem Niveau wiederentdeckt und als Phytotherapie auch in der Vorsorge eingesetzt. Internist Siegfried Meryn diskutiert mit Mediziner/innen, Pharmazeuten und Betroffenen über die Rolle der Phytotherapie im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen.

