Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Vom Fado in Baden bis zu Balladen in Mödling

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Mittwoch, 29. Jänner, kommt mit der 71-jährigen Lenita Gentil eine der letzten Großen der fast schon versunkenen Ära des originalen Fado ins Cinema Paradiso Baden; die „Nacht des Fado“ mit dem Carlos-Leitao-Ensemble beginnt um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Herzhaften Schmäh und mitreißenden Folk vereint die bayrische Band Pam Pam Ida rund um Sänger Andreas Eckert, die mit ihrem Programm „Sauber“ am Donnerstag, 30. Jänner, ab 20 Uhr im Festspielhaus St. Pölten zu hören ist. Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/90 80 80-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 30. Jänner, bestreiten die Virtuosen Bläser Wien im Rahmen des „Philharmoniazyklus Mödling“ ab 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling ein Konzert mit Klavierbegleitung, bei dem Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven zur Aufführung gelangen. Nähere Informationen und Karten unter 0650/2244866 und e-mail e.werba @ philharmoniazyklus.at.

Am Donnerstag, 30. Jänner, spielt auch die Band Soul Chemistry rund um Vincent Herring und Joris Dudli ab 19.30 Uhr im Theater am Steg in Baden swingenden und extrem „souligen“ Jazz. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

In der „babü” in Wolkersdorf spielt das fünfköpfige Ensemble Troi rund um Franziska Hatz und Tino Klissenbauer am Donnerstag, 30. Jänner, ab 20.30 Uhr Worldmusic. Nähere Informationen und Karten in der „babü” Wolkersdorf unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

Schließlich serviert Alejandro López Alvarez mit „KolumWIEN“ am Freitag, 31. Jänner, ab 19.30 Uhr in der Bodega Lopez in Mödling ein Gitarrenkonzert mit Klassik und Balladen. Nähere Informationen und Reservierungen unter 0676/6400892, e-mail info @ bodega-lopez.com und www.bodega-lopez.com.

