Direktverrechnung beim LARA Wahlarzt für Privatkunden

Mehr als 6.000 UNIQA Kunden können jetzt die praktische Direktverrechnung beim Arztbesuch im LARA Netzwerk nutzen

Wien (OTS) -

UNIQA Partnernetzwerk schon für über 6.000 Kunden

Schnelle Terminvergabe, innovative Services, vereinfachte Abrechnung

Kurze Wartezeiten und rasche Terminvergabe ganz oben auf der Wunschliste

Mehr als 6.000 UNIQA Kunden können jetzt die praktische Direktverrechnung beim Arztbesuch im LARA Netzwerk nutzen. Vorbei die Zeiten, wo die Behandlung beim Wahlarzt selbst bezahlt werden musste und erst im Nachhinein mit UNIQA abgerechnet werden konnte. Diesen Service gibt es für Kunden, die in Österreich nicht sozialversichert und zu 100 Prozent bei UNIQA krankenversichert sind – wie zum Beispiel ausländische Studenten und Freiberufler. Die Vorteile werden ermöglicht durch „LARA“ das stetig wachsende österreichweite Partnernetzwerk aus derzeit über 200 Gesundheitsdienstleistern, das den Besuch im Labor, beim niedergelassenen Arzt, im Röntgeninstitut und in der Apotheke noch einfacher macht.

Ist ein Besuch beim Arzt notwendig, stehen rasche Terminvergabe und kurze Wartezeiten ganz oben auf der Wunschliste der Patienten. Partnerärzte vergeben nach Möglichkeit Termine innerhalb von zwei bis sieben Tagen und nehmen sich viel Zeit für die gesundheitlichen Anliegen der Patienten. Auch Röntgeninstitute im Partnernetzwerk vergeben Untersuchungstermine innerhalb von zwei bis zehn Tagen. Kunden erhalten zudem in teilnehmenden Apotheken Rabatte und müssen auch bei Laboren im Partnernetzwerk nicht die Leistungen im Vorhinein selbst bezahlen.

LARA für ausländische Studenten und Freiberufler

Den besonderen Mehrwert all dieser Leistungen haben derzeit rund 6.600 UNIQA Kunden, die in Österreich nicht sozialversichert und somit bei UNIQA zu 100 Prozent krankenversichert sind (Sozialversicherungsersatz). Zu dieser Kundengruppe gehören einerseits ausländische Studenten ohne Sozialversicherung in Österreich, die für die Dauer ihres Studiums bei UNIQA den Sozialversicherungsersatz in Anspruch nehmen. Andererseits freie Berufe wie Rechtsanwälte, Apotheker, Notare etc., die die Möglichkeit zum „Opting Out“ haben und daher ebenfalls zu 100 Prozent privat bei UNIQA versichert sind. Diesen Kunden steht das Netzwerk aus „Labor, Arzt, Röntgen, Apotheke“ – kurz „LARA“ zur Verfügung.

„Unsere Kunden wollen rasch wieder gesund werden – wir unterstützen sie dabei. LARA macht es für unsere Kunden schneller und einfacher. Unsere Kunden sollen, wenn sie sich durch die österreichische Gesundheitslandschaft bewegen, so wenige Wege wie möglich haben und sich optimal betreut fühlen“, erklärt Brigitte Vesely, Leiterin Krankenversicherung bei UNIQA. „Mit LARA machen wir einen weiteren großen Schritt vom klassischen Versicherer hin zum Gesundheitsdienstleister, der mit Services den Kunden das Leben erleichtert.“

Bereits seit Juni 2019 können ungefähr 2.000 ausländische Kunden mit einer UNIQA Krankenversicherung die LARA Services nutzen, seit Oktober zählen 350 Studierende der Central European University (CEU) ebenfalls zur LARA Kundengruppe. Seit November steht das Partnernetzwerk LARA rund 4.000 Freiberuflern zur Verfügung.

Direktverrechnung bequem per Karte

Den Service können die Kunden einfach und rasch nutzen: Sie erhalten per Post ihre personalisierte LARA Direktverrechnungskarte, die in Zukunft auch in digitaler Form zur Verfügung stehen wird. Auf lara.uniqa.at wählen sie den gewünschten LARA Partner aus und weisen vor Ort ihre LARA Direktverrechnungskarte vor. Daran erkennt der LARA Partner, dass eine Direktverrechnung mit UNIQA möglich ist.

