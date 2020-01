EANS-News: ViennaEstate Immobilien AG / Eine Unternehmensgruppe stellt sich neu auf.

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Führungswechsel/Personalia/Strategische Unternehmensentscheidungen/Immobilien

Wien, 28. Jänner 2020 - Eine reorganisierte Eigentümerstruktur in der ViennaEstate Immobilien AG, ein neuer Aufsichtsrat sowie ein neues Vorstands-Team positionieren die ViennaEstate künftig noch intensiver und umfangreicher als Komplettanbieter im Bereich Immobilien-dienstleistungen. Ziel ist es, sich neben dem Kerngeschäft auch vermehrt auf den Investmentbereich sowie auf den Neubau zu konzentrieren. Investor Günter Kerbler stockt als starker Partner seine Anteile auf.

Die ViennaEstate Immobilien AG startet in ein starkes Jahr 2020. "Wir haben viel vor", betont der Vorstandsvorsitzende Peter Lazar; und weiter: "Die ViennaEstate plant im dreistelligen Millionenbereich zuzukaufen. Die ersten Gespräche laufen. Es wird auf jeden Fall ein dynamisches Jahr." Bisher überzeugte die ViennaEstate bei den klassischen Immobilien-Geschäften aus dem Core-Segment, beim Spezialgebiet Value Added Immobilien genauso wie bei der kleinteiligen Liegenschafts-Entwicklung. "Aufgrund der neuen internen Organisation sind noch raschere und effizientere Entscheidungen möglich. Bei einem so schnelllebigen Markt ist das auf jeden Fall ein Vorteil.", ergänzt Vorstand Helmut Dietler.

Neue Aktionärsstruktur sowie Aufsichtsrat - Günter Kerbler stockt Anteile auf.

Immobilien-Investor Günter Kerbler ist mit 38 Prozent - 26 Prozent davon stammen von der deutschen Eyemaxx Real Estate - wieder federführend "on board" der ViennaEstate und stabilisiert als Mitglied des Aufsichtsrates, während Gottwald Kranebitter als neuer Vorsitzender und Karl Fusseis als Stellvertretender Vorsitzender fungiert; die weiteren Mitglieder sind Thomas Malloth und Peter Panholzer. Mit der slowakischen Arca Gruppe, der renommierten österreichischen Atlan Privatstiftung sowie der Victoria Beteiligungs GmbH halten noch weitere große Player Aktienanteile an der ViennaEstate.

Die drei Säulen der ViennaEstate-Geschäftsphilosophie.

Einzelverkauf von Wohnungseigentumsobjekten.

Investments & Joint-Ventures im Immobilienbereich

Managementleistungen & Produktschmiede

ViennaEstate agiert am konsequent soliden Immobilienmarkt als kreativer, kühner, erfrischender Bauträger, Investor, Asset-Manager, aber auch Dienstleister und Verkäufer - erfrischt, routiniert, detailliert.

Der Vorstand

Über Mag. Peter Lazar, Vorstandsvorsitzender

Seit Jänner 2020 Vorstandsvorsitzender der ViennaEstate Immobilien AG

von 2015-2020 Geschäftsführer der Kerbler Holding GmbH, verantwortlich für Finanzen, Beteiligungsmanagement, strategische Ausrichtung, Organisation/ Marktfolge

ab 2014-2015 Vorstand für den Bereich Markt im Retail Banking, Corporate Banking und Direct Banking in der Austrian Anadi Bank AG

von 2011-2014 Vorstand Retail & Operations in der HYPO Alpe Adria Bank AG

2009-2011 Vorstand der Swiss Life Österreich AG

von 2001-2009 diverse Führungspositionen in der Bank Austria Uni Credit Gruppe, ua Geschäftsführer der CA-Baufinanzierungsberatung

Über Helmut Dietler, Vorstand

seit 2014 Vorstand der ViennaEstate Immobilien AG

ab 2007-2015 Wiener Privatbank SE, zuständig für spezialisierte Immobilienprodukte und -dienstleistungen

1993-2007 Kapital & Wert Vermögensverwaltung AG, ab 2000 Leiter der Zeichnerverwaltung und Geschäftsführer in diversen Tochtergesellschaften

Qualifikation: Matura an der Bundeshandelsakademie in Oberwart, einschlägige Weiterbildungen zu Management, Kommunikation, Steuern, Miet- Wohn- und Gesellschaftsrecht

Background: über 20 Jahre Erfahrung im Immobilien-, Treuhand- und Bankenbereich

erfolgreicher Aufbau der Abteilung Immobilien Produkte & Dienstleistungen der Wiener Privatbank

leitende Funktionen in Projektgesellschaften sowie Kapital & Wert Vermögensverwaltung

Weitere Details rund um die ViennaEstate Immobilien AG entnehmen Sie der Website unterhttps://www.viennaestate.com [https://www.viennaestate.com/].

Ende der Mitteilung euro adhoc

Bilder zur Meldung:

----------------------------------------------

http://resources.euroadhoc.com/images/3445/5/10402077/Mag_Peter_Lazar_ViennaEstate.jpg

http://resources.euroadhoc.com/images/3445/5/10402077/Helmut_Dietler_ViennaEstate.jpg

Emittent: ViennaEstate Immobilien AG

Parkring 12

A-1010 Wien

Telefon: 01 - 236 01 55

FAX: 01 - 236 01 55 - 111

Email: info @ viennaestate.com

WWW: www.viennaestate.com

ISIN: -----

Indizes:

Börsen:

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Direktkontakt:

ViennaEstate Immobilien AG

Parkring 12, 1010 Wien

T +43 1 236 01 55

F +43 1 236 01 55 - 111

@ info @ viennaestate.com

Medienanfragen:

MMag. Romana Hoffmann

Kerbler Holding GmbH

Parkring 12, 1010 Wien

T: +43 1 319 03 82 240

@: hoffmann @ kerblerholding.at