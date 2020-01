aws Mittelstandsfonds investiert in Softwareunternehmen Communi5 Technologies

Wien (OTS) - Communi5 bekommt neue Eigentümer. Im Rahmen eines Management Buy Outs übernimmt das bisherige Management gemeinsam mit dem aws Mittelstandsfonds und strategischen Co-Investoren das auf Cloud Unified Communications spezialisierte Wiener Unternehmen. Der aws Mittelstandsfonds agierte dabei als Leadinvestor und übernahm 33,4 % der Unternehmensanteile.

Marktposition in stark wachsenden Märkten wird weiter ausgebaut

Mit der Loslösung von der bisherigen Mutter erfolgte die Etablierung eines eigenständigen österreichischen Players in der Softwarebranche. Mit dem Investment wird nun die kontinuierliche Entwicklung der Technologie und der Features weitergeführt und der internationale Expansionskurs fortgesetzt.

Im stark wachsenden Markt für cloud-basierte integrierte Kommunikations- und Kollaborationsanwendungen, kurz UCaaS (Unified Communications as a Service), herrscht in Europa teilweise noch großer Nachholbedarf. „Die Chancen, einen wesentlichen Marktanteil der lokalen Geschäftskundenkommunikation auf cloud-basierte Unified Communications Lösungen zu transferieren, sind so gut wie nie zuvor“, schätzt Thomas Haydn, Geschäftsführer der Communi5 Technologies GmbH, die aktuelle Lage ein. Besonderes Interesse gilt den Kernmärkten DACH-Raum, Italien und Spanien, aber auch der Türkei, dem Mittleren Osten sowie weiteren Wachstumsmärkten. „Diese Dynamik im Markt verlangt von den Cloud-Anbietern, dass sie stabile und sich ständig weiterentwickelnde UCaaS-Lösungen im Einsatz haben, um sich diese Marktanteile zu sichern“, führt er weiter aus. Communi5 verfügt bereits über eine starke und diversifizierte Geschäftskundenbasis und bedient derzeit über 40 Kunden in 27 Ländern, darunter Serviceprovider für Festnetz- und Mobiltelefonie sowie Systemintegratoren. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 35 Mitarbeiter an den beiden Standorten Wien und Berlin.

Thomas Haydn zeigt sich zuversichtlich: „Mit Unterstützung des aws Mittelstandsfonds und unseren strategischen Gesellschaftern haben wir nun die Möglichkeit, unsere Produktlösung entsprechend zu erweitern, vor allem zu den Themen Mobilität in der Arbeitswelt, Vereinfachung in der IT-Welt und Zusammenarbeit im Team. Wir sind überzeugt, dass wir durch unsere neue Gesellschafterstruktur und den damit verbundenen Investitionen ins Unternehmen unseren Kunden echte Vorteile verschaffen, die es Ihnen ermöglichen, relevante Anteile in einem attraktiven Marktumfeld zu gewinnen.“

Karl Lankmayr, Geschäftsführer des aws Mittelstandsfonds, meint: „Mit der Communi5 ergänzen wir unser Tech-Portfolio um einen weiteren Hidden Champion. Eine erprobte Technologie, ein hochmotiviertes Team und ein attraktives Marktumfeld bieten gute Chancen für ein erfolgreiches Wachstum. Mit unserem Investment erhält Communi5 den finanziellen Rückhalt für die erfolgreiche Umsetzung der Expansionspläne. Gleichzeitig ist es damit gelungen, das Headquarter eines wachsenden Technologieunternehmens nach Österreich zu bringen, mit dem Ziel, in den kommenden Jahren weitere hochqualifizierte IT-Arbeitsplätze am Standort Wien zu schaffen.“

Relaunch des Unternehmens unter neuem Markennamen

Im Rahmen eines Kundenevents in Berlin wurde der neue Markenname Communi5 präsentiert. Begleitet von spannenden Vorträgen und Diskussionen zu aktuellen Marktentwicklungen und Technologietrends, hatten die Gäste Gelegenheit zum Austausch mit dem Management und den Investorenvertretern. Das erste Feedback der Kunden zeigt, das Unternehmen ist mit dem Management Buy Out und der neuen Aufstellung auf einem guten Weg. Gemäß dem Motto der Veranstaltung „The Lounge for the Launch“ hat bereits eine Vielzahl spannender Gespräche zu neuen gemeinsamen Projekten stattgefunden. Die Communi5 Technologies GmbH geht aus der bisherigen Teles Communication Systems GmbH hervor, die bis 2019 Teil der deutschen börsennotierten Teles AG Informationstechnologien war.

Über Communi5 Technologies

In der heutigen Arbeitswelt stehen die Mobilität, Vereinfachung der IT/Verlagerung in die Cloud und die Zusammenarbeit im Team im Vordergrund. Die Mission von Communi5 ist es daher, den Serviceproviderkunden benutzerfreundliche und sichere Services zu liefern, die diesen Kommunikationsanforderungen in der Geschäftskundenwelt entsprechen. Communi5 arbeitet mit namhaften Kunden und Partnern zusammen – die Möglichkeiten der entstehenden Kommunikationslösungen hieraus sind genauso vielfältig und individuell, wie das Leben der Kunden, die diese Produkte nutzen. Communi5 wurde 2019 im Rahmen eines Management Buy Outs aus der Teles AG heraus gegründet und hat Standorte in Wien und Berlin.

www.communi5.com

Über aws Mittelstandsfonds

Der aws Mittelstandsfonds ist eine unternehmerische Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Wien. Wir gehen Beteiligungen im Zuge von Wachstumsprojekten mittelständischer Unternehmen ein, bieten Anschlussfinanzierungen für wachstumsstarke Unternehmen oder beteiligen uns als Co-Investor bei mittelgroßen Übernahmen oder Unternehmensnachfolgen. Das Ziel des aws Mittelstandsfonds ist es, Unternehmen partnerschaftlich bei ihrem nachhaltigen Wachstum bestmöglich zu unterstützen und bei dessen Umsetzung auf Augenhöhe zu begleiten.Bislang wurden gemeinsam mit Co-Investoren rund EUR 160 Mio. in über 20 Beteiligungen investiert und zahlreiche Exits erfolgreich abgeschlossen.

www.mittelstands-fonds.at

Rückfragen & Kontakt:

aws Fondsmanagement GmbH | Mittelstandsfonds

Mag. Manuela Halada

Walcherstraße 11A, 1020 Wien

T +43 1 501 75-700

E m.halada @ mittelstands-fonds.at

W www.mittelstands-fonds.at