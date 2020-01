Systech bringt erste Serialisierungsreihen für Takeda Pharmaceutical International AG zum Einsatz, um neue Vorschriften in Russland einzuhalten

Princeton, New Jersey (ots/PRNewswire) - Systech, globaler Technologieführer für Markenschutz und digitale Produktauthentifizierung, gab heute bekannt, dass es Serialisierungsreihen für Takeda erfolgreich aktualisiert hat, mit denen die neuen russische Vorgaben für Serialisierungen erfüllt werden. Erster Stichtag für das Pharma-Kennzeichnungssystem (ein kryptographisches Serialisierungs- und Rückverfolgbarkeitssystem) in der russischen Föderation war der 1. Oktober 2019. Verpackungen von Medikamenten, die für kostenintensive Produkte der Nosologie-Gruppe 7 verwendet werden, müssen gemäß diesen speziell in Russland geltenden technischen Vorgaben serialisiert werden. Laut den neuen russischen Bestimmungen war es zwingend erforderlich, dass einige der Serialisierungsreihen von Takeda bis zum Stichtag 1. Oktober entsprechend angepasst wurden.

Eine der größten Herausforderungen im Zusammenhang mit den russischen Serialisierungsbestimmungen sind die neuen Anforderungen für die Kennzeichnung von Medizinprodukten, bei denen die Verwendung einer kryptographischen Codierung vorgeschrieben wird. Dadurch veränderten sich die technischen Voraussetzungen für den Druck von Identifikationsnummern und für die Einrichtung des Informationssystems von Takeda für die Serialisierung dramatisch. Diese Umstellung erforderte zudem eine Revision sämtlicher Instrumente zur Erkennung und Bedruckung der Verpackungsreihen, damit gewährleistet ist, dass die Barcodes mit der neuen Kryptocode-Datenmatrix gedruckt und verifiziert werden können. Dies konnte in einer relativ kurzen Zeit erreicht werden, auch weil Takeda einen besonderen Wert auf die Standardisierung der Druck- und Erkennungsausrüstug legt.

Takeda ist schon lange ein Stammkunde und hat mit Systech eng an der Aktualisierung seiner Serialisierungsreihen zusammengearbeitet, damit die Deadline am 1. Oktober eingehalten werden konnte. Takeda nutzt insgesamt 25 Serialisierungsreihen von Systech in fünf Ländern, die von diesen neuen Vorschriften betroffen sind.

"Der Zeitplan zur Erfüllung dieser Aufgabe war für Systech ziemlich straff, und wir haben unsere Zusammenarbeit mit Takeda Anfang 2019 mit der Ermittlung des Bedarfs für jede Reihe aufgenommen", sagte David DeJean, Senior Vice President des Bereichs Produktmanagement und -strategie bei Systech. "Wir sind während dieser Zeit vielleicht über die eine oder andere Bodenschwelle geschrammt, aber jetzt ist Takeda bei der Produktion der ersten kommerziellen, mit Kryptocode versehenen Chargen und bei der Übermittlung der Daten aus der gesamten Lieferkette an die staatliche russische Datenbank (CRPT) deutlich vorne."

"Es ist schon ein deutlicher Beleg für die globale Reichweite von Systech und seiner Expertise in Sachen Serialisierung, wenn es innerhalb einer derart kurzen Zeit eine so große Zahl von weltweit verteilten Serialisierungsreihen aktualisieren und in die Produktion bringen kann", sagte dazu Michael Ritter, Leiter des Bereichs Serialisierung und digitale Lösungen bei Takeda.

Informationen zu Systech

Systech bietet Lösungen für digitale Produktauthentifizierung und Rückverfolgbarkeit, mit denen Produktfälschungen bekämpft, das Abzweigen von Produkten verhindert und die Einhaltung von Vorschriften gewährleistet werden können. Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung als Pionier im Bereich der Serialisierung von pharmazeutischen Produkten liefert unsere umfassende Markenschutz-Suite mit Echtzeit-Einblicken, umsetzbaren Produktdaten, digitaler Konnektivität und Funktionen zur Kundenbindung das notwendige Instrumentarium, um Bedrohungen innerhalb der Lieferkette einzugrenzen. Globale Marken aus allen Branchen verlassen sich darauf, dass wir dafür sorgen, dass ihre Produkte echt, sicher und stets nachverfolgbar sind - von der Fertigung bis in die Hände des Verbrauchers. Gemeinsam revolutionieren wir den Markenschutz! Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.systechone.com.

Rückfragen & Kontakt:

Jefferson Barr, VP Marketing

+1 609-235-8446

Jefferson.barr @ systechone.com

Foto - mma.prnewswire.com/media/461585/Systech_Logo.jpg