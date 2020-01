Bundesheer: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner vergibt Traditionsnamen an Stiftskaserne

Tanner: „Durch seinen Einsatz und Denkleistung ist Emil Spannocchi eine bedeutende Persönlichkeit“

Wien (OTS) - Heute Vormittag, am 27. Jänner 2020, verlieh Verteidigungsministerin Klaudia Tanner den nun offiziellen Traditionsnamen der Stiftskaserne „General Spannochi“, benannt nach General Emil Spannocchi (1916-1992). „General Emil Spannocchi war durch seinen Einsatz und geniale Denkleistung eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des Österreichischen Bundesheeres. Er machte das Bundesheer und seine Verteidigungsdoktrin erstmals auch der Öffentlichkeit zugänglich. Dadurch setzte er einen wichtigen Schritt für das Bundesheer und so auch in der Vermittlung von Informationen an die Öffentlichkeit. Daher ist diese Liegenschaft der ideale Ort, um seine Leistungen für die Landesverteidigung zu würdigen und seinen Geist im heutigen Bundesheer weiterzutragen", sagte Ministerin Tanner.



General Emil Spannocchi war ein herausragender Offizier des Bundesheers der Zweiten Republik. Er war es, der die Raumverteidigungsdoktrin im Rahmen der Verteidigungsbemühungen Österreichs im Kalten Krieg umgesetzt und mit großem Aufwand realisiert hat. Weiters legte er den Grundstein zur Aufwertung der heutigen Landesverteidigungsakademie.

Mit den heutigen Auszeichnungen wurden bisher beim Österreichischen Bundesheer acht Traditionsnamen verliehen. Insgesamt besitzen sechs Truppenkörper einen historisch-behafteten Namen – darunter befindet sich unter anderem das Milizbataillon Jägerbataillon Wien 2 mit dem zusätzlichen Namen „Maria Theresia“ oder auch die steirische Miliz, welche den Traditionsnamen „Jägerbataillon Steiermark – Erzherzog Johann“ trägt. Das ABC-Abwehrzentrum in Korneuburg wurde mit Namenspatronin Dr. Lise Meitner, ehemalige österreichische Kernphysikerin, erstmals 2007 mit einem Traditionsnamen ausgezeichnet.

Der Schutz von Demokratie und Menschenrechten ist oberste Prämisse des Österreichischen Bundesheeres. Mit der Verleihung von Traditionsnamen ist auch stets die Vermittlung verbunden, welchen Auftrag das Bundesheer als Teil der Gesellschaft hat und für diese erfüllt. Andererseits stehen diese für Traditionserhalt und dienen zur Wahrung von Erinnerungen an bedeutsame, historische Persönlichkeiten.

Weiterführende Informationen finden Sie auf www.denkmal-heer.at

