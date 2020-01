ORF SPORT + mit den Highlights vom Skisprung-Weltcup in Zakopane

Am 28. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 28. Jänner 2020, in ORF SPORT + sind das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, die Höhepunkte vom Winter Spartan Race um 19.30 Uhr, vom Skisprung-Weltcup in Zakopane (Team um 20.15 Uhr, Einzel um 21.15 Uhr) und von der Kitz Charity Trophy 2020 um 22.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Österreichs Skispringer Philipp Aschenwald, Michael Hayböck, Daniel Huber und Stefan Kraft haben beim Teambewerb in Zakopane den sechsten Platz belegt. Der Sieg ging an das Team aus Deutschland vor Norwegen und Slowenien. Im Einzelbewerb belegte Stefan Kraft hinter der Polen Kamil Stoch den zweiten Platz. Dritter wurde der Pole Dawid Kubacki.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 27. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)

